Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16-17 и 30-31 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на четыре дня в марте в связи со строительством путепровода для автомобилей около станции Быково, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Из-за строительных работ электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково отменят 16, 17, 30 и 31 марта от станции Зеленоград-Крюково в сторону Москвы с 22:12 до окончания движения, а также от Москвы в сторону станции Зеленоград-Крюково — с 21:15 до 23:00», — говорится в сообщении.При этом проезд электричек до Ленинградского вокзала отменятся не будет.
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Лев Каштанов