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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16-17 и 30-31 марта

14 марта 2024, 10:53
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на четыре дня в марте в связи со строительством путепровода для автомобилей около станции Быково, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Из-за строительных работ электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково отменят 16, 17, 30 и 31 марта от станции Зеленоград-Крюково в сторону Москвы с 22:12 до окончания движения, а также от Москвы в сторону станции Зеленоград-Крюково — с 21:15 до 23:00», — говорится в сообщении.
При этом проезд электричек до Ленинградского вокзала отменятся не будет.


Уточнить актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут на стендах, расположенных на вокзалах и станциях. Кроме того, обновляемая информация доступна на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
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Как сэкономить на оплате «коммуналки» рассказали в Роскачестве
14 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/sonsam

Установка счетчиков водоснабжения может существенно снизить ваши расходы по коммунальным услугам, сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, пишет «Российская газета».
Дело в том, что счетчики на воду помогают жителям видеть реальный расход воды и оплачивать его, соответственно. В случае, если оборудование не установлено, расходы за водоснабжение рассчитываются по нормативам.

Важно взять за правило и ежемесячно передавать показания счетчиков на сайт или приложение МособлЕИРЦ. Своевременная подача данных дает возможность оплачивать услуги более экономно. Если вы не подаете данные счетчиков, плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. А это может быть гораздо дороже, чем вы используете фактически.

Для экономии средств специалисты Роскачества также призвали принимать душ вместо ванной — это помогает снизить расход воды в пять-семь раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья.

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#россияне
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В приложение «МОё Подмосковье» добавили новые функции
14 марта 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Функционал мобильного приложения «МОё Подмосковье», предоставляющего пользователям возможность онлайн получить информацию о регионе и ряд услуг, расширили: более содержательным стал раздел «Парки», сообщает пресс-служба Микультуры и туризма Московской области.
«В раздел «Парки» был добавлен подраздел «Достопримечательности». С его помощью пользователь может узнать об арт-объектах, памятниках, исторических зданиях и различных уникальных локациях, находящихся на территориях парков Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, пользователь приложения может получить информацию о ближайших мероприятиях в том или ином парке, предоставляемых услугах и сервисах, а также о прогулочных маршрутах.

Мобильное приложение «МОё Подмосковье» — бесплатный помощник для жителей и гостей региона. С его помощью можно узнать о кружках, секциях и парках области, а также культурно-досуговых мероприятиях, записаться на участие в которых тоже можно с использование приложения.

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Психиатр-нарколог развеял популярный миф о женском алкоголизме
Психиатр-нарколог Исаев: женский алкоголизм излечим
14 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

У женщин чаще всего алкоголизм развивается после 40 лет. Однако, вопреки общественному мнению, даже тяжелые формы алкогольной зависимости являются излечимыми.
Подробнее о различиях между мужским и женским алкоголизмом в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт общественной палаты РФ Руслан Исаев.


«Различия между женским и мужским алкоголизмом искусственно раздуты. Даже были попытки представить его как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», — рассказал Исаев.

При этом эксперт отметил, что у женщин алкоголизм проявляется чуть позже. В основном это происходит после 40 лет. Причинами алкогольной зависимости у женщин могут стать депрессия или тревожное расстройство. Неудачные истории с замужеством или детьми могут перевести женщину из состояния частого употребления алкоголя в стадию алкоголизма.

«При этом у мужчин алкогольная зависимость развивается в более молодом возрасте. Это связано с тем, что мужской организм подвержен поискам новизны и различным авантюрам. Также мужчины проще относятся к употреблению наркотиков и алкоголя. Они не боятся рисковать, и эти риски приводят к более раннему развитию алкоголизма. В это время женщины стараются придерживаться социальных норм поведения, употребляют алкоголь в умеренном количестве, а в алкоголизм это может перерасти уже позже», — пояснил собеседник «Радио 1».

Однако специалист отметил, что есть алкоголики и среди женщин молодого возраста, но их не так много.

Исаев также выделил легкую, среднюю и тяжелую формы алкогольной зависимости. По его словам, в поле зрения врачей чаще попадают женщины уже со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом врач подчеркнул, что и тяжелая форма сейчас является излечимой.

Психиатр пояснил, что часто легкие формы, которые могут развиться у женщин, проходят латентно из-за социального неодобрения, и они не превращаются в серьезную зависимость, так как изрядно выпившая женщина привлекает общественное внимание и вызывает осуждение.

«Сейчас специалисты могут предоставить алкогольнозависимым людям комплексное лечение и реабилитацию. Даже тяжелые формы данного недуга являются излечимыми. Однако к этому должен быть готов и сам человек, и его родственники», — отметил психиатр-нарколог.

При этом он подчеркнул, что при тяжелом течении заболевания случаи самостоятельного излечения чрезвычайно редки, однако не исключены полностью. По его словам, резкий отказ от употребления алкоголя не решит внутреннюю проблему, которая когда-то привела к этой болезни. Тогда есть большие риски, что одна зависимость сменится другой, пояснил эксперт.

При отказе от алкоголя необходимо обратиться к специалисту, получить рекомендации или медикаментозное лечение для того, чтобы человек «и не пил, и чувствовал себя радостно», заключил Исаев.

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В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации
14 марта 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка по эвакуации проходила торгово-развлекательных комплексах, домах культуры, дворцах спорта, учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения Подмосковья.

«Такие учения проводятся ежеквартально и помогают обучить людей действовать самостоятельно, быстро и безошибочно применять правильные меры по предупреждению и ликвидации пожаров и других серьезных происшествий<…>Учебные эвакуации включали в себя инструктажи и практические занятия с персоналом учреждений», — поделился замначальника территориального управления № 2 Егор Ефимов.

Стоит отметить, что по итогам эвакуационных тренировок работники противопожарно-спасательной службы и персонал учреждений выполнили все поставленные цели на высоком уровне и кротчайшие сроки.

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В Подмосковье выбрали лучший жилой комплекс
14 марта 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Лучший жилой комплекс, расположенный на территории Московской области, определили по итогам всероссийского конкурса «Топ ЖК-2024», победителем оказался один из ЖК в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Лучшим в Подмосковье признали ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха», — говорится в сообщении.
Всего на участие во всероссийском конкурсе было заявлено более 1400 жилых комплексов. Их оценивали 650 экспертов по 133 параметрам.

Жилой комплекс «Героев» — проект девелопера «Главстрой регионы». ЖК включает в себя не только строительство жилых домов, но и создание социальной инфраструктуры. Здесь уже открыт детсад, рассчитанный 250 воспитанников. Идёт возведение ещё одного детского сада — на 220 мест. Кроме того, будет построена школа на 1320 мест.

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Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина
14 марта 2024, 10:06

Фото: istockphoto/abezikus

В Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина. Смерть наступила в ночь на 14 марта.
О кончине известной балерины сообщила РИА Новости её помощница Валентина Бурьянова. Информация о дате прощания и месте похорон появится позже.

Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году она закончила Московское хореографическое училище. С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре. Касаткина была ведущей исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике» Петра Чайковского и других известных постановках.

С 1960-х годов она работала в творческом союзе со своим мужем также знаменитым танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. С 1977 года супруги были художественными руководителями ансамбля «Классический балет», а с 1992 года возглавляли Государственный театр классического балета.

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#информация
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В Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра»
14 марта 2024, 10:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Балашиха строят современный жилой комплекс «Пехра». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Пехра» идет установка монолитных плит в первом корпусе и выполняются работы по устройству гидроизоляции еще в двух корпусах.

«Также строится четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку в ЖК «Пехра». На объекте выполнены свайные работы, ведутся работы по монолиту. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года», — добавили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что строящийся жилой комплекс находится в 8 км от МКАДа. Всего в ЖК уже построено 6 корпусов на 4978 квартир, три детских сада,а также две поликлиники и школа искусств.

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#балашиха
#мост
#комплекс
#жк
#строительство
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Более 600 дольщиков проблемного ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир
14 марта 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Участники долевого строительства жилого комплекса «Малая Истра» в деревне Высоково округа Истра получили уже более 600 ключей от своих квартир, передача долгожданной недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Выдано уже 636 ключей. Всего новосёлами станут 727 семей», — отмечается в сообщении.
Строительство жилого комплекса, включающего по плану 17 многоквартирных домов, началось в 2014 году. Завершить возведение первой очереди и передать квартиры дольщикам застройщик ООО «Компания Промсервис» должен был в середине 2018 года, однако с обязательствами не справился. Проверка, которую в 2019 году провёл областной Главгосстройнадзор из-за низких темпов строительства, выявила хищение вложенных дольщиками средств.

В 2021 году было принято решение достроить восемь домов первой очереди, а остальным дольщикам выплатить компенсацию. Право на достройку получил Фонд защиты прав участников долевого строительства. В итоге дома достроили и ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

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#строительство
#квартиры
#минжилполитики мо
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В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»
14 марта 2024, 09:43

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новая современная школа будет построена в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа будет четырехэтажной с двусветным актовым залом и большим библиотечным центром.

«Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах с лаборантскими. В здании предусмотрены помещения для групп продленного дня, кабинет технологии, мастерские, медицинский блок с процедурной, а также помещение охраны и ряд административных и хозяйственных помещений. Занятие физкультурой будут проходить в двух спортивных залах на втором этаже», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, на территории школы также оборудуют спортивную зону с площадками для разных видов спорта, беговые дорожки и зоны отдыха. Стоит отметить, что реализация проекта запланирована на второй квартал 2026 года

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