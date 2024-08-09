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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16 августа

09 августа 2024, 10:16
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится в пятницу, 16 августа, из-за ремонтно-профилактических работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Изменения графика коснутся электричек, которые курсируют на участках Москва — Клин, Москва — Конаково, Москва — Подсолнечная и Москва — Тверь. Некоторые пригородные поезда будут отменены, у некоторых сократится маршрут следования», — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 августа будет назначен дополнительный поезд от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.



Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах, расположенных на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно
Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно
09 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/Pinkypills

Мобильная связь и интернет в Курской области доступны бесплатно, сообщает Минцифры РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. В регионе ввели режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию Курской области вражеских сил.

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе» — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что было уничтожено три лодки. С одной из них диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков на Кинбурнской косе.

До этого военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.

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В Подмосковье оптимизировали оформление субсидии на оплату ЖКУ
09 августа 2024, 10:38

Фото: iStock/Chagin

Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на подмосковном госпортале стало удобнее благодаря подключению сервиса предпроверки, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Сервис предповерки поможет избежать отказов из-за дублирования заявлений, отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.

«Теперь если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили её проактивно, система пришлет об этом информацию. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», — пояснила Надежда Куртяник.
Она добавила, что оформление субсидий на оплату ЖКУ является одной из самых востребованных онлайн-услуг в Московской области. С начала текущего года этой услугой воспользовались уже более 74 тысяч раз.

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Загруженность подмосковных дорог утром 9 августа составила 4 балла
09 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/Chagin

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 9 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения наблюдаются при движении в сторону столицы на одной федеральной трассе и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы при проезде в сторону Москвы отмечаются на федеральной трассе А-105, связывающей столицу с аэропортом Домодедово, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Носовихинское, Щёлковское, Киевское, Каширское и Минское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано свыше 972 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Строительная готовность школы на 1,5 тыс. мест в Люберцах превысила 60%
09 августа 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на полторы тысячи учеников, возводят в жилом комплексе «Жулебино парк» на территории городского округа Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 63 процента, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас на стройплощадку школы завозят материал для фасадных работ, ведётся кладка, а также устройство наружных инженерных сетей», — отмечается в сообщении.
Девелопер ЖК «Жулебино парк» компания ПИК возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После сдачи объекта в эксплуатацию он будет передан муниципалитету.

В министерстве отметили, что на территории ЖК «Жулебино парк» уже открыт детский сад на 350 воспитанников, а также детская и взрослая поликлиники.

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#строительство
#люберцы
#минжилполитики мо
#школа
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В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
09 августа 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1150 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, девелоперу проекта ГК ФСК выдали разрешение на строительство, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Школу построят на Южном бульваре — между корпусами №7 и №12. Здание будет переменной этажности: три-четыре этажа. В нём размесятся учебные классы, универсальные кабинеты для учеников начальной и основной школ, лаборантские, а также спортивные залы, актовый зал и столовая», — говорится в сообщении.
Школа будет построена за счёт средств инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории. Сдать новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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#ленинский городской округ
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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В Подмосковье дали прогноз пожароопасности в лесах на 10 и 11 августа
09 августа 2024, 09:11

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Уровень пожарной опасности в лесах Московской области в предстоящие выходные — 10 и 11 августа — на большей части территорий оценивается как малый, однако есть лесничества, более подверженные риску возникновения возгорания, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«В субботу, 10 августа, в большинстве подмосковных лесов ожидается II класс пожарной опасности. В Шатурском и Талдомском лесничествах — I класс, а в Истринском, Звенигородском и Волоколамском лесничествах — III класс», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 11 августа, I класс пожарной опасности прогнозируется в Талдомском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Клинском и Дмитровском лесничествах, III класс — в Истринском лесничестве, а в остальных лесах области ожидается II класс пожарной опасности.

Лесопожарная обстановка оценивается по пятибалльной шкале, где I класс означает, что пожарной опасности нет, II класс указывает на небольшую степень пожароопасности, III класс — это средняя степень, IV класс — высокая степень, а V класс — чрезвычайная степень.

В Комлесхозе Подмосковья отметили, что большинство пожаров в лесах возникает по вине человека, и напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности жителям грозят крупные штрафы. Для физических лиц они составляют до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишние свободы на срок от восьми лет.

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#подмосковье
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Размещенным в ПВР жителям Липецкого округа разрешили возвращаться домой
09 августа 2024, 08:52

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Жителям Липецкого муниципального округа, которых эвакуировали и разместили в ПВР в Копцевых Хуторах во время ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов после атаки ВСУ, разрешили возвращаться домой, для этих целей уже организовали транспорт. Об этом сообщает правительство Липецкой области в своем телеграм-канале. Отмечается, что люди в пунктах временного размещения обеспечены питанием и спальными местами.
«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пункт временного размещения в Копцевых Хуторах Липецкого МО. Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — указано в сообщении областного правительства.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС докладывало, что на военном аэродроме фиксировали возгорание по третьему рангу пожара.

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#липецкая область
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Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет
09 августа 2024, 07:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы, кроме инвалидов с детства этой группы, которым уже выплачивается ежемесячное пособие из-за ухода за ними родителями или опекунами, будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1200 рублей с учетом ежегодной индексации.

Эта надбавка будет применяться к одной из пенсий, если человек получает две пенсии.

«Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — объяснил спикер ГД Вячеслав Володин.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста. Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.

До этого депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен. Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу.

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Путин новым законом упростил работу педагогов
Путин утвердил закон о бюрократической нагрузке на педагогов ВУЗов
09 августа 2024, 06:02

Фото: istock/alexeyrumyantsev

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на снижение бюрократической нагрузки на педагогов вузы и колледжей. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон распространяет опыт, ранее применявшийся в школах, на среднее профессиональное и высшее образование, передает РИА Новости. Теперь педагогам колледжей и вузов предоставляется возможность делегировать подготовку некоторых документов другим сотрудникам. Это касается реализации образовательных программ, таких как бакалавриат, специалитет, магистратура, а также аспирантура и ординатура.

Как подчеркивается, новые меры направлены на упрощение документооборота и освобождение преподавателей от излишней бюрократии. Педагоги смогут сосредоточиться на образовательном процессе, что, по мнению разработчиков закона, положительно скажется на качестве образования.

Этот шаг, как отмечается, направлен на улучшение условий труда педагогов и повышение эффективности образовательного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

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