Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления изменится в пятницу, 16 августа, из-за ремонтно-профилактических работ на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Изменения графика коснутся электричек, которые курсируют на участках Москва — Клин, Москва — Конаково, Москва — Подсолнечная и Москва — Тверь. Некоторые пригородные поезда будут отменены, у некоторых сократится маршрут следования», — говорится в сообщении.Кроме того, 16 августа будет назначен дополнительный поезд от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково.
Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах, расположенных на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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