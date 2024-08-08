В столичном регионе стартовали рейды по безопасности на ж/д переездах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рейды, направленные на профилактику ДТП на железнодорожных переездах, стартовали в Москве и Московской области в августе, в них участвую железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«В ходе рейдов, проводящихся в рамках акции «Внимание, переезд!», водителям автотранспорта напоминают о том, какие правила действуют в районе ж/д переездов, и почему необходимо неукоснительно их соблюдать», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что все столкновения автомобилей с поездами происходят из-за грубого нарушения правил движения водителями, которые пытались проехать на красный свет и игнорировали звуковые сигналы.
В текущем году на переездах МЖД произошло 16 ДТП, пять из которых — на территории Московской области.
Читайте также:
Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа
Подмосковным самокатчикам объяснили, зачем спешиваться на пешеходных переходах
В Подмосковье нашли связь между временем года и использованием ремней безопасности
Лев Каштанов