Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 9-11 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также га МЦД-1, изменится с пятницы, 9 августа, по воскресенье, 11 августа, из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 9 по 11 августа будут проводиться работы по реконструкции станции Тестовская, а также строительство путепроводной развязки на участке между станциями Беговая и Тестовская. В связи с этим с 19:00 до будут 10:30 следующего дня будут увеличены интервалы между поездами, а некоторые электрички временно отменят или сократят их маршрут», — говорится в сообщении.Пассажирам напомнили, что актуальное расписание электричек они могут посмотреть на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте или в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании.
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