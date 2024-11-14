В Подмосковье провели более 1,5 тыс. открытых уроков по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше полутора тысяч открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Московской области с начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ходе таких уроков сотрудники администраций округов совместно с представителями областного Минтранса, сотрудниками РЖД, ЦППК и транспортной полиции объясняют школьникам, как следует вести себя на платформах в ожидании поезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что на территории региона ведётся активная работа по снижению травматизма на железной дороге. В неё входят просветительские акции, ликвидация так называемых «народных троп» — несанкционированных переходов через ж/д пути, установка специальных камер, проведение рейдов и профилактических дежурств.
В ведомстве также порекомендовали родителям напоминать детям о правилах безопасности на железной дороге: о том, что нельзя отвлекаться на телефон, переходить пути в наушниках и подходить слишком близко к краю платформы.
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