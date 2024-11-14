Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 16-17 и 18-22 ноября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 16-17 и 18-22 ноября из-за работ по реконструкции станции Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Во время работ интервалы между поездами будут увеличены. Часть электричек дальнего следования отменят. У некоторых поездов сократят количество остановок на маршруте, у некоторых будет сокращён сам маршрут», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным изменениям в расписании и учитывать их при планировании поездок. Уточнить актуальный график движения поездов можно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.
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