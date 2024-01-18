Расписание электричек Ленинградского направления изменится 20 и 21 января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в ближайшие выходные — 20 и 21 января — из-за плановых работ на электрооборудовании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Из-за работ на контактной сети на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково электрички на участке Москва — Конаково и Москва — Тверь будут следовать по изменённому расписанию, часть электричек будет отменена», — отмечается в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте РЖД в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении РЖД, а также на информационных стендах, расположенных на станциях.
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Лев Каштанов