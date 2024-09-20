Расписание электричек Ленинградского направления изменится 23-27 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 23 по 27 сентября из-за работ по ремонту путей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, некоторые поезда временно отменят. А на участке Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые выведут из расписания», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов