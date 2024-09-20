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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 23-27 сентября

20 сентября 2024, 14:57
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 23 по 27 сентября из-за работ по ремонту путей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.


«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, некоторые поезда временно отменят. А на участке Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь у некоторых составов сократят количество остановок, а некоторые выведут из расписания», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда
Стали известны подробности смерти сына Ирины Понаровской 39-летнего Энтони Родда
20 сентября 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки расскажет редакция «Радио 1».

Причины смерти сына Понаровской


По информации телеграм-канала Shot, 39-летний сын Понаровской почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мещанском районе. Супруга Энтони художница Анна Чайникова вызвала скорую помощь около пяти часов утра, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Супруга Родда рассказала, что вечером перед сном он пошел принимать душ, а она уснула.

«Спокойно заснула, а около пяти утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной продолжает течь. Забежала в ванную и увидела Энтони в пустой ванне, горячая вода из крана льется, он не шевелится. На ноге заметила ссадину, похоже, он упал, когда стоял», — сообщила Чайникова.

Анна отметила, что супруг не принимал никаких медикаментов и уже 2,5 года не пил алкоголь, вел здоровый образ жизни. У пары остались двое детей: 9-летний Эрик и 6-летняя Шарлотта.

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Внук знаменитого американца


Энтони Родд не искал публичности, несмотря на то что принадлежал к уникальной творческой династии. Его дед Вейланд Родд открыл новую страницу в истории советского кино.

Вейланд Родд снялся в фильме Льва Кулешова «Великий утешитель» в 1933 году. В США он получил профессию страхового агента, параллельно выступая в любительском театре. Его талант был так заметен, что его начали приглашать на Бродвей.

В 1932 году Вейланд Родд вместе с группой из более чем 20 афроамериканских актеров приехал в СССР для съемок фильма о расовых вопросах в Америке. Проект не состоялся, и Родд с коллегой Ллойдом Паттерсоном решили остаться в Советском Союзе. Сын Ллойда Джеймс стал известен в СССР благодаря роли чернокожего мальчика в фильме «Цирк».

Понаровская информацию о смерти наследника на настоящий момент не комментировала. Известно, что артистка на постоянной основе проживает в Санкт-Петербурге.

Долгожданный сын


Ирина Понаровская родила Энтони от джазового певца Вейланда Родда. Это стало долгожданным событием для Ирины, так как долгое время зачать ребенка у нее не получалось.

Помимо родного сына, пара также воспитывала приемную дочь Анастасию Кормышеву. Однако годы совместной жизни не были счастливыми. После рождения Энтони Вейланд убедил Ирину вернуть Настю в детский дом, хотя существовала версия, что девочка не смогла вписаться в звездную семью из-за мелких краж.

Настя позже заявила, что отчим часто поднимал на нее руку.

«Он поднимал на меня руку. Это очень плохой человек, он часто меня обижал. А Ирина ничего не могла сделать», — рассказывала девочка.

Спустя семь лет совместной жизни пара развелась, и расставание сопровождалось громким скандалом и взаимными обвинениями в неверности.

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Россияне раскрыли, на что им чаще всего не хватает времени
Опрос: Россиянам не хватает времени на сон
20 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон.
На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.

Как передаёт RT, большинство респондентов отметили, что больше всего времени у них занимает работа.

А исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.

«Создание системы подтверждения компетенций разработчиков ПО – дело непростое, оно потребует привлечения высококвалифицированных специалистов, экспертов в ИT. В большей степени такая система нужна государству в бюджетной сфере, где больше регламентов и бюрократии, то есть нужны чёткие и понятные грейды», – приводит АГН «Москва» результаты исследования.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор показал, что при поиске работы 83% россиян испытывают стресс.

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#работа
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#исследование
#россияне
#сон
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«Дети не ходят в школу»: Семья Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога
Семья блогера Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома
20 сентября 2024, 15:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Приемная семья блогера Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога их дома в Краснодарском крае. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев с женой и тремя деться вынуждены бежать, так как боятся расправы.
«Семья не покидает дом. Сводные сестры и брат тиктокера не ходят в школу из-за угроз неизвестных», — сообщает Telegram-канал Mash.

Нападавшие кинули во двор дома блогера коктейль Молотова в ночь с 15 на 16 сентября. Неизвестные приложили записку с предложением отправить TikTok-блогере на специальную военную операцию (СВО), а также угрожали «отправить семейку в ад». Пожар быстро потушили, и никто не пострадал. Однако семья тиктокера опасается преследования.

Куда планирует переехать семья звезды TikTok Дани Милохина, Дмитрий Тюленев не сообщает по соображениям безопасности. Сам тиктокер сейчас остается в Дубае, откуда не хочет приезжать на родину так как боится попасть под осенний призыв в армию.

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#блогер
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Блогер Надин Серовски задолжала налоговой более 68 миллионов рублей
20 сентября 2024, 15:11

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
«В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 рубля», — рассказал собеседник.

В Instagram* у Серовски 9 миллионов подписчиков. В своём Telegram-канале она делится фотографиями из повседневной жизни и путешествий.

Надежда появилась на свет 2 декабря 1994. Ее мама занималась рекламой, а папа работал строителем. У Надежды также есть старшая сестра по имени Катя. Помимо этого, блогер воспитывает двоих детей: сына Родиона и дочь Афину от бывшего мужа Никиты Серова (Серовски). Пара поженилась в родном Иванове в 2016 году, а развелась в 2021.

Ранее сообщалось, что до 1 декабря текущего года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#налог
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В Подмосковье в выходные сохранится высокий класс пожарной опасности
20 сентября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Высокий, пятый, класс пожарной опасности сохранится на большей части территории лесного фонда Московской области и в выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«21 и 22 сентября на большей части территории региона ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве – IV класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация - и в пятницу, 20 сентября. В основном в Московской области прогнозируется V класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах – IV класс», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Комлесхозе, за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#комлесхоз мо
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#московская область
#штрафы
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В Люберцах построят путепровод на Лыткаринском шоссе над трассой М-5 «Урал»
20 сентября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод на участке Лыткаринского шоссе над федеральной трассой М-5 «Урал» планируется построить на территории городского округа Лобня, проектирование инженерного сооружение начнётся до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас ведётся работа по включению этого проекта в государственную программу. Затем будет выбран подрядчик, который проведёт проектно-изыскательские работы. Эти работы должны быть завершены в 2025 году. А построить путепровод планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.
Длина путепровода составит 101 метр, кроме того, будет проведена реконструкция прилегающих к нему дорог протяжённостью около полукилометра. Путепровод улучшит транспортную связь между населёнными пунктами Люберцы, Лыткарино и Томилино и обеспечит автомобилистов дополнительным проездом к Люберцам из Москвы.

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#минтранс мо
#дороги
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Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря
Юрист Хаминский: налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря
20 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/blinow61

До 1 декабря текущего года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный. Об этом сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.
По словам Хаминского, до 1 декабря гражданам РФ также необходимо заплатить налог на имущество за прошлый год. Примечательно, что уведомления о них ФНС уже начала рассылать.

Проверить начисления можно либо в личном кабинете пользователя, либо посетив отделение Федеральной налоговой службы. Юрист отметил, что в случае неуплаты налогов в установленные сроки россиянам будут начисляться проценты за каждый день просрочки.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что за уход от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ последует уголовное наказание. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#имущество
#налоги
#фнс
#наказание
#ндфл
#нарушения
#уход
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В Дмитрове построили дом для переселенцев из аварийного жилья
20 сентября 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Девятиэтажный дом, в котором получат квартиры более 580 переселенцев из авариного жилья, построили в посёлке Некрасовка Дмитровского городского округа, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем и проверка оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новые квартиры с полной отделкой из аварийных домов переселят 220 семей — это более 580 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. Новоселье справят жильцы авариных домов, расположенных по адресам: улица Свободы, дома №№1, 2, 5 и 12, а также микрорайон Трудовая, дома №№1-17 и 20-23», — говорится в сообщении.
Всего в Дмитровском округе до конца года планируется сдать в эксплуатацию ещё три дома для переселенцев из аварийного жилья.

Расселение аварийного жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#нацпроекты
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Москвичи через «Миллион призов» передали порядка 65 млн рублей на нужды СВО
20 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Жители Москвы передали порядка 65 миллионов рублей для бойцов спецоперации через сайт «Миллион призов». Информация представлена на сайте мэра и правительства российской столицы.
«Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор проходит на сайте «Миллион призов». Все собранные средства направляются в фонд «Народный фронт. Все для победы». Кроме того, сейчас стартовал сбор для пострадавших жителей Курской области в результате украинского вторжения.

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#операции
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