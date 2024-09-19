В Подмосковье временно ограничат движение машин на трёх ж/д переездах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«23-24 и 30 сентября – 1 октября с пяти утра до пяти утра следующего дня будет закрыт переезд у платформы 95 км в деревне Беливо. 26 сентября с пяти утра на сутки перекроют переезд у города Куровское. А 25 и 26 сентября с девяти утра до 16:05 будет закрыт переезд у станции Сергиев Посад — на пересечении с Рыбной улицей», — говорится в сообщении.Объехать перекрытия в Орехово-Зуевском округе предлагается по Шатурскому шоссе, а в Сергиевом Посаде — по Вифанской улице, Московскому шоссе и Западному объезду Сергиева Посада.
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Лев Каштанов