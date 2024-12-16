РЖД: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Россия 16 декабря возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Напомним, что поезда из России в Северную Корею перестали ездить на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.
На прошлой неделе в РЖД сообщили, что одновременно с вводом нового графика движения поездов на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного состава №645/646 из Тумангана (КНДР) до Хасана (Россия) формирования Министерства железных дорог Северной Кореи.
Поезд уже вернулся в расписание. Он будет отправляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
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На прошлой неделе в РЖД сообщили, что одновременно с вводом нового графика движения поездов на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного состава №645/646 из Тумангана (КНДР) до Хасана (Россия) формирования Министерства железных дорог Северной Кореи.
Поезд уже вернулся в расписание. Он будет отправляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
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Анастасия Чинкова