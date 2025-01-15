Расписание электричек Ленинградского направления изменится 27-30 января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится с 27 по 30 января из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Изменения коснутся поездов МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково, а также поездов на участке между Москвой и Клином и Тверью и Лихославлем. У некоторых поездов поменяется время отправления и прибытия, у части будет сокращено количество остановок на маршруте, а некоторые временно отменят», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание электричек пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте МТППК или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов