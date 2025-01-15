Расписание электричек Ленинградского направления изменится 27-30 января

При покупке жилья в новостройке следует придерживаться нескольких правил: рассматривать историю сдачи объектов застройщиком, изучать отзывы покупателей в социальных сетях, оценивать финансовое состояние компании и лично осматривать результаты ее работы. Об этом рассказала юрист Алена Мордас. Еще один важный критерий, который должен заставлять настораживаться, по ее мнению, — низкие цены, часто связанные с долгами или кассовым разрывом у застройщика.