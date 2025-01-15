С улиц Подмосковья за год увезли более 174 тыс. неправильно припаркованных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 174 тысяч машин, припаркованных на улицах Московской области с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали в 2024 году, что почти на 14 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За первое полугодие в Подмосковье увезли на штрафстоянки более 83 тысяч машин, а за втрое — почти 91 тыс. Больше всего автомобилей за год эвакуировали в округе Красногорск — около 18 тысяч. Второе место годового антирейтинга занял Ленинский округ, откуда увезли свыше 16 тыс. машин. А замыкает тройку антилидеров округ Мытищи, где эвакуировали около 15,5 тыс. машин», — говорится в сообщении.Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов