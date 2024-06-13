Расписание электричек Ленинградского направления изменится из-за путевых работ

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 15-17 и 22-24 июня, а также с 29 июня по 1 июля в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участке между станциями Сходня и Химки. Расписание электричек из-за этого изменится с 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, в тот же период с 22 по 24 июня и с 29 июня 1 июля», — отмечается в сообщении.Кроме того, в указанные дни отменят электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково. Из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково не будет поездов с 22:55 до утра, а от станции Зеленоград-Крюково в центр — с 23:51 до утра.
Уточнить расписание можно на вокзалах и ж/д станциях, а также на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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