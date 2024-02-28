Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 4 по 6 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых электричек Ленинградского направления изменится в период с 4 по 6 марта из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Бологое — Москва, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в график движения некоторых пригородных поездов на участке Москва – Тверь, а также на участке Лихославль – Тверь будут внесены изменения, а некоторые электрички выведут из расписания», — отмечается в сообщении.Актуальное расписание электричек размещается на вокзалах и станциях. Кроме того, эта информация есть на сайте РЖК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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