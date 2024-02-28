В подмосковном Минтрансе составили «портрет потерпевшего» на железной дороге

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В 80 процентах случаев пострадавшие на железной дороге – это мужчины, пик приходится на возраст от 35 до 54 лет, что составляет 40% от общего числа. Около 70% погибших не были в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что большинство смертельных несчастных случаев на железной дороге происходит в тёмное время суток, а самые опасные дни недели — пятница и суббота.
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