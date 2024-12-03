В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Сотрудники Мосавтодора отремонтировали светофорные объекты на 11 региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты восстановили работу девяти дорожных светофоров на улицах:
Кроме того, были отремонтированы неисправные кнопки вызова для двух пешеходных светофоров на улице Жилинской в посёлке Андреевка в Солнечногорске и на улице Дорожной в деревне Бабакино в Истре.
В министерстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дороги, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.
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На восьми дорогах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
- Гагарина в Жуковском;
- Барыкина в Люберцах;
- Московской в Зарайске;
- Первомайской в Серебряных Прудах,
- Шоссейной в деревне Новофрязино в Щёлково;
- Калинина в Хотьково в Сергиево-Посадском округе;
- Шоссейной в дачном посёлке Родники в Раменском округе.
Кроме того, были отремонтированы неисправные кнопки вызова для двух пешеходных светофоров на улице Жилинской в посёлке Андреевка в Солнечногорске и на улице Дорожной в деревне Бабакино в Истре.
В министерстве отметили, что проверка состояния дорог проводится еженедельно в рамках летнего обслуживания. Специалисты Мосавтодора уделяют особое внимание элементам дороги, влияющим на безопасность движения, таким как светофоры, ограждения, линии освещения, знаки и искусственные неровности.
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Дайана Хусинова