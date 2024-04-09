Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 10 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений, а также первого центрального диаметра будет изменён в среду, 10 апреля, в связи с путевыми работами на станции Катуар, сообщает пресс-служба министерства транспорте и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Катуар будут проводиться работы по смене стрелочного перевода. В связи с этим 10 апреля с 0:40 до 10:40 будет закрыт первый главный путь на Москву на участке между Лобней и Икшей», — отмечается в сообщении.Из-за этого маршруты некоторых электричек будут укорочены, интервал между поездами увеличится до 15-20 минут. Кроме того, часть электричек Савёловского направления, следующих до дальнего пригорода, временно отменят. Интервал между такими электричками вырастет до одного часа.
Актуальное расписание электричек можно посмотреть на сайте ЦППК и в мобильном приложении компании.
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Лев Каштанов