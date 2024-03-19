В Подмосковье перекроют 200 опасных проходов к ж/д путям

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ликвидировать 200 нелегальных проходов к железнодорожным путям планируется в Московской области в текущем году, работы запланированы в 42 округах региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для борьбы с опасными переходами мы строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры, которые фиксируют нарушения правил перехода. Кроме того, там, где часто выламывают ограждения, мы делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», — отметил глава министерства Алексей Гержик.С начала года в регионе устранили уже свыше 30 опасных троп, расположенных в десяти округах Подмосковья. Такая работа помогает снизить число несчастных случаев на железной дороге.
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