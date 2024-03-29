С воскресенья в Подмосковье запустят первые в сезоне дачные электрички

Фото: пресс-служба ЦППК
Перед наступлением дачного сезона на самых востребованных в летний период направлениях Московской железной дороги с 31 марта начнут ходить дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.
«С 31 марта по 26 октября на МЖД в связи с сезонным увеличением пассажиропотока будут курсировать дополнительные дачные электрички на Казанском, Киевском, Павелецком, Савёловском и Горьковском радиальных направлениях, Большой кольцевой линии», – уточнили в пресс-службе.Уточняется, что на самых популярных направлениях дополнительно назначат 29 поездов. 22 из них запустят с 31 марта, четыре – с 6 апреля, два – с 20 апреля и ещё один – с 28 апреля.
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Лора Луганская