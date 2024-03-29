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С воскресенья в Подмосковье запустят первые в сезоне дачные электрички

29 марта 2024, 21:39
Фото: пресс-служба ЦППК

Фото: пресс-служба ЦППК

Перед наступлением дачного сезона на самых востребованных в летний период направлениях Московской железной дороги с 31 марта начнут ходить дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.

«С 31 марта по 26 октября на МЖД в связи с сезонным увеличением пассажиропотока будут курсировать дополнительные дачные электрички на Казанском, Киевском, Павелецком, Савёловском и Горьковском радиальных направлениях, Большой кольцевой линии», – уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что на самых популярных направлениях дополнительно назначат 29 поездов. 22 из них запустят с 31 марта, четыре – с 6 апреля, два – с 20 апреля и ещё один – с 28 апреля.

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#дачи
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные специалисты до конца года отремонтируют в ДНР более 500 домов
29 марта 2024, 22:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты из Московской области отремонтировали в Донецкой Народной Республике более 500 многоквартирных домов. Запланировано обновить ещё около 800, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
«Недавно передали администрации Мариуполя после капремонта очередной многоквартирный дом на ул. Покрышкина. Он был разрушен прямыми попаданиями украинских снарядов. Всего за нами закреплено более 1 тыс. 360 домов. 523 мы уже сдали, в том числе 325 домов в Мариуполе. В планах на текущий год – отремонтировать ещё более 800 МКД», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.
Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а также в микрорайонах Мариуполя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что к работам привлечены около 10 тыс. подмосковных строителей, энергетиков и коммунальщиков.

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#евгений хромушин
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#московская область
#подмосковье
#капремонт
#дома
#мкд
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Минюст РФ внес депутата Бориса Вишневского в реестр иноагентов
29 марта 2024, 21:29

Фото: istock / vladj55

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Помимо него, в перечень иноагентов внесли адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект «Первый отдел»

Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого Минюст РФ включил в список иноагентов актера Семёна Трескунова* и режиссера Либерова*.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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#рф
#минюст рф
#иностранный агент
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Жителей ещё трёх подмосковных округов подключили к высокоскоростному интернету
29 марта 2024, 21:17

Фото: Istockphoto / Daniel Chetroni

Мобильный оператор «МегаФон» расширил ёмкость сети за счёт создания новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях. Это увеличило пропускную способность сети в регионе до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С начала года технические специалисты проложили пять новых оптоволоконных линий суммарной протяжённостью 50 км и установили маршрутизаторы, которые распределяют трафик между находящимися поблизости базовыми станциями. Благодаря этому на территории городских округов Шатура, Ступино и Раменский скорость мобильного интернета на устройствах абонентов выросла до 585 Мбит/с.
«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за увеличения числа жителей и решили заранее избавить абонентов от просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня там проживают более 1,2 млн человек, а с наступлением дачного сезона число жителей вырастет в несколько раз. К лету планируем провести аналогичную работу и в других районах Подмосковья, чтобы абоненты на отдыхе всегда оставались на связи», — сказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
Оператор продолжает модернизировать оборудование и внедрять новые технические решения в Подмосковье. Так, в марте МегаФон повысил ёмкость сети в 24 деревнях и сёлах и впервые вывел в интернет 10 подмосковных населённых пунктов.

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#интернет
#мобильная связь
#технологии
#московская область
#подмосковье
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В Дубне оцифровали около 400 ям и устранили 235
29 марта 2024, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в ежедневном режиме, без выходных, идёт работа по ликвидации ям на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Пока работы проводятся в рамках экстренной помощи с помощью рециклера. Две машины «варят» материал для заплаток. Обе работают в городе. Коммунальщики ремонтируют каждую выбоину по всем правилам: сначала обрабатывают поверхность, далее накладывают заплатку. Это временная мера», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.
По его данным, уже оцифровано 396 ям, из них устранено 235. Ямы продолжают выявлять, заносить в систему и ремонтировать.

Тихомиров добавил, что в апреле, как только запустят асфальтобетонные заводы, на улицы выйдет подрядчик. Он будет снимать асфальт на протяжённых участках дорог и укладывать заново.

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#подмосковье
#московская область
#максим тихомиров
#дубна
#ямы
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Назван фактор, способный поднять цену квартиры
Риэлтор Патанин назвал ключевым фактором наличие метро
29 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/hank5

Руководитель Агентства недвижимости Георгий Патанин заявил, что расстояние до метро может стать ключевым фактором в формировании цены на недвижимость.
«Открытие новой станции может поднять стоимость квартир минимум на 10%. Однако застройщики могут заложить потенциальное открытие станции в цену заранее», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Патанин.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%. Так, жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.

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#цена
#недвижимость
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Депутат Фёдоров: «Надо отказываться от иностранной собственности»
29 марта 2024, 20:32

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров призвал отказаться от института национальной собственности в России и национализировать её.
Он пояснил, что со времён 90-х годов в России накопилось очень много иностранного капитала, который определяет влияние других стран на наше государство.

«Надо полностью отказываться от иностранной собственности, формировать свою и, параллельно с этим, осуществлять судебную реформу. А на время переходного периода следует заморозить зарубежные активы в РФ — точно так же, как на Западе заморозили наши», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фёдоров.

Ранее Евгений Фёдоров предлагал ограничить публичную активность иностранных агентов в период проведения выборов.

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#государство
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#рф
#собственность
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Одно тело и две головы: Сиамская близняшка Хенсел вышла замуж, а её сестра — нет
Сиамская близняшка Хенсел вышла замуж за ветерана ВС США
29 марта 2024, 20:10

Фото: istock / Виктор Высоцкий

В США одна из сиамских близнецов Эбби Хенсел вышла замуж. Она вступила в брак с американским ветераном. Кадры с их свадьбы массово публикуют пользователи соцсетей
Торжество состоялось в близком семейном кругу. Второй близнец Бриттани, разумеется, тоже участвовала в мероприятие и разделила счастье невесты. Она все еще свободна и ищет свою судьбу.

Свадьба состоялась еще 2021 году, но фото и видео и появились в сети только на днях. В одном из интервью близнецы признались, что мечтают о детях.

Сёстры Эбигейл и Бриттани Хенсел родились 7 марта 1990 года в Соединенных Штатах. Родители отказались от операции по разделению, так как шанс выжить был крайне низкий из-за общего кровотока. У каждой из девушек своё сердце, спинной и головной мозг, почки и желудок. Обе контролирует по одной ноге и руке. Мочевой пузырь и репродуктивные органы у них общие.

Ранее сообщалось, что участник СВО заключил брак в Доме правительства Подмосковья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
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В Дубне появится инновационный парк науки и технологий
29 марта 2024, 20:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дубне планируют создать университетский кампус мирового уровня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц Объединённого института ядерных исследований.
Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил доклад о перспективах работы института. Он рассказал о плане создания в городе международного инновационного парка науки и технологий, включающем строительство современного университетского кампуса. Это совместный проект администрации, ОИЯИ, Государственного университета «Дубна» и одноимённой особой экономической зоны.
«Будем решать этот вопрос, для наукограда это важный проект. Он позволит вывести образование на новый уровень. Кампус задуман как площадка для подготовки специалистов, проведения исследований и разработок в области искусственного интеллекта, аналитики больших данных, электроники, вычислительной техники, науки и технологиий для жизни», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
Планируется расширить существующий кампус и построить новый на территории ОЭЗ «Дубна». Это будет комфортное пространство для учёбы, научных исследований и творчества. На территории создадут новые учебные корпуса, лаборатории и площадки для дополнительного образования детей и взрослых.

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#подмосковье
#московская область
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Автоэксперт Кадаков: Использующие «серые схемы» покупки авто заплатят
29 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ужесточения, которые коснутся ввоза зарубежных машин в Россию через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Российская сторона приложит максимум усилий, чтобы СУР не превратилась в сюр. И все, кто покупает «схематозные» автомобили, должны понимать, что однажды наступит момент, когда уполномоченные органы вежливо попросят собственника доплатить все, что когда-то было недоплачено», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.

А автоэксперт Владимир Сажин отметил колоссальные изменения, которые также вступят в силу с 1 апреля, касающиеся правил сдачи экзаменов и нетрезвым вождением за рулём.

«Если раньше можно было, не имея водительского удостоверения получить штраф за нетрезвое управление, потом пойти и спокойно получить водительское удостоверение в автошколе, то сейчас эту возможность исключили. То есть если человек попался за рулем, то он только через 1,5 года сможет возобновить свои попытки в получении водительского удостоверения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев высказал мнение о том, что лекции в учебных заведениях об основах использования электросамокатов могли бы снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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#автомобили
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#покупка
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