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Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 2-3 марта

29 февраля 2024, 12:35
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В первые выходные марта график движения пригородных поездов на МЦД-1, а также Белорусском и Савёловском направлениях изменится из-за строительства путепроводной развязки между станциями Тестовская и Беговая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание электричек Савеловского направления будет изменено с 23:00 2 марта до 09:00 3 марта. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до Савёловского и Белорусского вокзалов. На МЦД-1 интервал движения составов до 07:30 увеличится до одного часа, затем — до 20 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, интервалы между электричками Савёловского направления возрастут до десяти минут, Белорусского направления — до 10-15 минут. У части электричек уменьшится число остановок на маршруте.


Актуальное расписание электричек можно узнать на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, а также в мобильном приложении ЦППК.

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#цппк
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Пяти округам Подмосковья передали школьные автобусы
29 февраля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Школьные автобусы для перевозки детей из деревень и сёл в учебные заведения, расположенные на большом расстоянии от мест жительства учеников, получили пять округов Московской области, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы передали в муниципальные школы, чтобы доставлять детей из населённых пунктов, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко. Эта работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться безопасно и комфортно», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Автобусы получили школы Шатуры, Богородского округа, Красногорска, Коломны и Волоколамска.

Работа по обновлению автопарка школьных автобусов в Московской области проводится регулярно, она нацелена на обеспечение безопасности учеников.

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Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов
29 февраля 2024, 13:11

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин считает, что система ЕГЭ нуждается в совершенствовании, в этой связи он предложил дать возможность выпускникам по собственному выбору пересдавать экзамен по одному из предметов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. На данном этапе предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам второй шанс, а именно – по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что делать это нужно будет до конца приемной кампании в ВУЗах, чтобы успеть подать документы для поступления уже с учетом пересдачи.

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#выплаты
#егэ
#документы
#путин
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Классным руководителям в России увеличат выплаты уже с 1 марта
Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство с 1 марта
29 февраля 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство с 1 марта. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Таким образом, президент предложил увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей уже с 1 марта.

Кроме того, в России введут дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Глава государства прежде отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

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#владимир путин
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#развитие
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В Дзержинском отремонтируют асфальтовое покрытие двух улиц
29 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Асфальтовое покрытие на улицах Лесная и Школьная в городском округе Дзержинский планируется отремонтировать в текущем году, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улицах Школьная и Лесная (от пересечения с Томилинской улицей до проходной «Лес» Федерального центра двойных технологий «Союз»). Общая протяжённость участков под ремонт составляет 655 метров», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 14 миллионов 469 тысяч 321 рубль 60 копеек. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 марта.

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#торги
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Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов
29 февраля 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет направлено более 1 триллиона рублей. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также добавил, что со следующего года в стране начнут программу капитального ремонта детских садов. Помимо образовательных учреждений, восстановления требуют 18 тысяч зданий, отметил президент.

Глава государство также сообщил, что будет отремонтировано и восстановлено не менее 350 спортивных объектов. На эти цели правительство выделит 400 млрд рублей.

Прежде президент оценил экономическую ситуацию в стране. Он отметил, что она стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.

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Путин озвучил цель по снижению бедности в России
Путин: число бедных россиян снизилось до 13,5 миллионов человек, но это много
29 февраля 2024, 12:53

Фото: Сайт Кремля

Проблема бедности в России является по-прежнему острой. Бедность затрагивает порядка 9% населения. Количество бедных граждан РФ за 2023 год снизилось до 13,5 миллионов человек, но это все еще большое значение. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

Российский лидер указал, что к 2030 год необходимо добиться снижения показателя бедности до 7%.

Путин отметил, что данный показатель среди многодетных семей достигает до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться хотя бы до 12%, заявил президент.

В ходе мероприятия Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Стилист Кузнецова объяснила, как относиться к странным трендам в одежде
29 февраля 2024, 12:48

Фото: IStock/OksanaKiian

Удобство, комфорт и особенности тела – основные тезисы, на которые нужно опираться при подборе гардероба. Об этом во время подкаста «Меня бесит» студии «Р1» рассказала стилист Алина Кузнецова. Эксперт также рассказала, как носить трендовые вещи, но быть уникальной и интересной.
По словам специалиста, первое, что нудно сделать при планировании гардероба – определить, какое впечатление хочется произвести на окружающих. Для этого Кузнецова рекомендовала обратиться к правилу «пирога».
«Берите листок, чертите круг и делите его по кусочкам. Например, 80 процентов у меня занимает работа. Какая это работа: активная или сидячая, есть ли дресс-код? Исходя из этого вы потом себе прописываете, какой хотите быть, что транслировать, какое хотите создавать впечатление», — отметила специалист.
Среди трендов весны-лета 2024 года стилист особенно выделила асимметрию, горчичные тотал луки и глубокое декольте для вечерних образов. Эксперт напомнила также, что важно не слепо следовать всем трендам, а подбирать удобные и практичные вещи.
«Тренд на брюки капри – это тренд не для всех, и я его тоже не люблю. Потому что опять мы должны понимать, что такие брюки режут ноги. Можно их носить с высокими сапогами, таким образом мы визуально удлинив своё туловище, но не каждая готова носить это с высокими сапогами. А мы также помним, что сейчас появился тренд на удобство, на красоту», — сказала стилист.
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Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года
29 февраля 2024, 12:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Также глава РФ предложил увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Российский лидер назвал проблему невысоких доходов острой, особое внимание он призвал обратить на многодетные семьи.

Владимир Путин сообщил, что Россия примет дополнительные меры для улучшения демографической ситуации.

Глава государства ранее отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

Кроме того, правительству поручено обратить внимание на развитие международных платежей.

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Путин: в ближайшие шесть лет нужно добиться устойчивого роста рождаемости
29 февраля 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному посланию заявил, что за ближайшие 6 лет необходимо добиться устойчивого роста рождаемости.

«Большая многодетная семья должна стать нормой. Для этого будем предпринимать различные меры поддержки», — заявил президент.
Глава государства отметил, что большая семья должна стать нормой российского общества.

Путин подчеркнул, что местные региональные власти РФ реализуют свои программы поддержки семей с детьми. Путин выразил им благодарность за это.

В ходе мероприятия Путин объявил о запуске новой национальной программы «Семья». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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