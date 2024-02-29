Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 2-3 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
В первые выходные марта график движения пригородных поездов на МЦД-1, а также Белорусском и Савёловском направлениях изменится из-за строительства путепроводной развязки между станциями Тестовская и Беговая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание электричек Савеловского направления будет изменено с 23:00 2 марта до 09:00 3 марта. Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до Савёловского и Белорусского вокзалов. На МЦД-1 интервал движения составов до 07:30 увеличится до одного часа, затем — до 20 минут», — говорится в сообщении.Кроме того, интервалы между электричками Савёловского направления возрастут до десяти минут, Белорусского направления — до 10-15 минут. У части электричек уменьшится число остановок на маршруте.
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