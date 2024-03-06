Расписание электричек МЦД-1, Савёловского и Белорусского направлений изменится 8-10 марта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений, а также первого Московского центрального диаметра изменится 8-10 марта из-за строительства путепроводной развязки между станциями Тестовская и Беговая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Движение будет скорректировано в период с 23:00 до 9 утра. Часть поездов проследует по укрученным маршрутам, из-за чего на МЦД-1 перерыв между поездами до 7:30 утра составит один час, а с 7:30 до 9:00 — 20 минут», — говорится в сообщении.Интервалы между электричками Белорусского направления увеличатся до 10-15 минут, на Савеловском направлении интервалы вырастут до 10 минут. Кроме того, может быть изменено количество остановок.
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Лев Каштанов