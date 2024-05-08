Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 11 мая

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится в субботу, 11 мая, в связи с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Железнодорожная будут проводиться работы по реконструкции стрелочных переводов. В связи с этим с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая на станции будет перекрыт третий главный путь и 13 путь», — говорится в сообщении.Из-за этого на центральном участке МЦД-4 и на Киевском направлении некоторые поезда со стороны Апрелевки проследуют укороченным маршрутом, а некоторые будут временно отменены. На Горьковском направлении из расписания выведут около 20% поездов, в течение дня интервал между составами увеличится до получаса. Ряд электричек также будет следовать по укороченному маршруту.
Узнать актуальное расписание пассажиры смогут на официальном сайте компании и через мобильное приложение ЦППК.
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Лев Каштанов