С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки более 3,7 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,7 тыс. автомобилей эвакуировали за минувшую неделю с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки, больше всего нарушителей оказалось в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего на прошлой неделе было эвакуировано 3710 машин-нарушителей. Возглавил антирейтинг Ленинский округ с 410 перемещёнными машинами, второе место занял округ Мытищи, откуда забрали 337 машин, на третьем месте оказался округ Красногорск (321 машина), на четвёртом — Химки (296 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 256 автомобилей», — говорится в сообщении.Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов