В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на 13 улицах

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Повреждённые, выцветшие, а также отсутствующие знаки восстановили специалисты Мосавтодора за неделю на 13 региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, дорожные знаки привели в порядок на улицах Звёздная и Ворошилова в Серпухове, на Первомайской улице в Высоковске, на улице Ленина в Кашире, на Институтской улице в Пущине, на улице Мичурина в Жуковском и на Заводской улице в Щёлкове, на улице Гурьева в Раменском, на улице Михеенко в Хотькове Сергиево-Посадского округа и на улице Ленина в Дзержинском», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали на дороге в Одинцовской деревне Дарьино, на Букинском шоссе в Лобне и на улице Объездная Дорога в подольском посёлке Сосновый Бор.
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Лев Каштанов