Расписание на Ленинградском направлении изменится с 29 ноября по 2 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 29 ноября по 2 декабря из-за работ по модернизации станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково будут следовать по измененному расписанию, некоторые поезда временно отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участке Москва – Тверь – Москва, а у ряда электричек сократят число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов