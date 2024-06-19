Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 21-24 июня

График движения электропоездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2 изменится в перил с 21 по 24 июня в связи с работами по модернизации на железнодорожной станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте компании-перевозчика, а также в мобильном приложении.«На 72 часа — с двух часов ночи 21 июня до двух часов ночи 24 июня — на станции Царицыно будут перекрыты третий и пятый пути. Из-за этого с 5:20 до 9:30 интервал между поездами будет увеличен до 12-18 минут, некоторые электрички будут следовать от/до Курского вокзала и станции Люблино», — говорится в сообщении.
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