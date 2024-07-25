Расписание Горьковского направления МЖД изменится в конце июля — начале августа

График движения некоторых электричек Горьковского направления, а также МЦД-4 изменится с 27 по 28 июля и с 3 по 4 августа из-за ремонтных работ на станции Кусково и перегоне Нижегородская — Кусково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.