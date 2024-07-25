Расписание Горьковского направления МЖД изменится в конце июля — начале августа

Фото: пресс-служба Минтранса МО
График движения некоторых электричек Горьковского направления, а также МЦД-4 изменится с 27 по 28 июля и с 3 по 4 августа из-за ремонтных работ на станции Кусково и перегоне Нижегородская — Кусково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В последние выходные июля и первые выходные августа работы будут начинаться с 23:10 по субботам и завершаться в 23:10 по воскресеньям. В это время железнодорожники проведут капитальный ремонт путей», — говорится в сообщении.В указанный период у ряда пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту, у некоторых изменится количество остановок, а некоторые электрички отменят.
Актуальное расписание пассажиры смогут узнать на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или с помощью приложения «РЖД Пассажирам».
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