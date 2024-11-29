В Подмосковье обработали от наледи 7,6 тыс. км дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Противогололёдную обработку провели на 7,6 тыс. км проезжей части и тротуаров Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для обеспечения безопасного проезда за ночь дорожники обработали 7,6 тысяч км региональных и муниципальных дорог, в том числе на опасных участках: крутых поворотах, мостах, съездах и эстакадах. В работах было задействовано 380 комбинированных дорожных машин», — сказал зампред подмосковного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.В министерстве отметили, что дорожные службы Подмосковья регулярно мониторят погодные условия, чтобы планировать противогололёдную обработку и уборку снега.
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