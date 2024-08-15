На железной дороге в Подмосковье с начала года отметили более 110 случаев гибели

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье с начала года зафиксировали более 110 случаев гибели на железной дороге. Несанкционированный переход через пути – главная причина травматизма, сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
По его словам, в Московской области ликвидировали 120 так называемых «опасных троп» на железной дороге.
Как отметили в министерстве, ограждения оборудовали у станций в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королёве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щёлкове.
Также на объектах железнодорожной инфраструктуры строят пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка». На станциях устанавливают информационные стенды, а также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.
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«С начала 2024-го на железной дороге Подмосковья зафиксировали более 110 смертельных случаев. 60 из них произошли при несанкционированном переходе через пути. Это основная причина травматизма. Чтобы ликвидировать «опасные тропы», продолжается установка ограждений вблизи станций, где замечено самое большое их число. Около 1 км ограждений из планируемых 2 км уже установили в 13 округах», – рассказал Гержик.
Как отметили в министерстве, ограждения оборудовали у станций в Балашихе, Богородском, Воскресенске, Дмитровском, Домодедове, Королёве, Ленинском, Люберцах, Одинцовском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Химках и Щёлкове.
Также на объектах железнодорожной инфраструктуры строят пешеходные переходы, металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, ограждения типа «змейка». На станциях устанавливают информационные стенды, а также устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.
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Лора Луганская