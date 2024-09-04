Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 4 на 5 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3 изменится с вечера 4 сентября до утра 5 сентября из-за работ на станции Перово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На станции Перово будут менять стрелочный перевод №2. Для этого на период с 22:10 4 сентября до 8:10 5 сентября закроют участок 3 главного пути. В связи с этим расписание пригородных поездов изменится», — говорится в сообщении.Отмечается, что интервалы между электричками будут увеличены, у некоторых составов сократят маршруты, а некоторые поезда временно отменят.
Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании.
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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября
Лев Каштанов