В Подмосковье с начала года на железной дороге погибли три подростка-зацепера

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Три подростка погибли из-за зацепинга на железной дороге в Московской области с начала января, несчастные случаи произошли в округах Люберцы, Орехово-Зуевский и Реутов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В основном случаи зацепинга фиксируются в тёплое время года. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы зацеперы появились на железной дороге несколько раньше», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе напомнили, что зацепинг — это опасный способ езды на поезде, при котором человек не входит в вагон, а цепляется снаружи за поручни, лестницы, подножки и пр. При этом зацеперы рискуют не только упасть с поезда, но и получить смертельный удар током, когда забираются на крышу вагона.
Специалисты призывают родителей проводить беседы с детьми о том, чем опасно такое «развлечение», а также напоминают о штрафах за зацепинг в размере от 2 до 4 тысяч рублей и о риске уголовной ответственности по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и «Доведение до самоубийства».
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Лев Каштанов