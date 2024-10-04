В Шереметьево автоматизировали подачу заявок на поиск багажа

Фото: пресс-служба аэропорта Шереметьево
Автоматические стойки для поиска багажа Lost&Found начали работать в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на воздушную гавань.
«Стойка позволяет оперативно подавать заявку на розыск багажа. Для этого достаточно поднести посадочный талон к специальному сканеру, и к заявлению будет добавлена информация о полёте. После этого пассажир должен добавить описание багажа и указать свои контактные данные. Подача заявки в таком режиме займёт не больше трёх минут», — говорится в сообщении.Информация о ходе розыска утерянного багажа будет приходить на электронный адрес пассажира. Кроме того, статус заявления можно проверить на сайте аэропорта.
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Лев Каштанов