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В Шереметьево автоматизировали подачу заявок на поиск багажа

04 октября 2024, 10:25

Фото: пресс-служба аэропорта Шереметьево

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Автоматические стойки для поиска багажа Lost&Found начали работать в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на воздушную гавань.


«Стойка позволяет оперативно подавать заявку на розыск багажа. Для этого достаточно поднести посадочный талон к специальному сканеру, и к заявлению будет добавлена информация о полёте. После этого пассажир должен добавить описание багажа и указать свои контактные данные. Подача заявки в таком режиме займёт не больше трёх минут», — говорится в сообщении.
Информация о ходе розыска утерянного багажа будет приходить на электронный адрес пассажира. Кроме того, статус заявления можно проверить на сайте аэропорта.

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«Перевозбудилась»: Кинолог назвал способы, помогающие успокоить собаку
Кинолог Голубев: важно знать причину перевозбуждения собаки, а потом применять техники
04 октября 2024, 11:09

Фото: iStock/alexei_tm

У любого собаковода хотя бы раз вставал вопрос: «Как успокоить перевозбужденную собаку». При этом ситуации могут быть разные: собака испугалась или просто перевозбудилась из-за активной игры. В любом случае в арсенале хозяина должны быть приемы, которые помогут успокоить питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно знать причину перевозбуждения собаки, чтобы подобрать действующий инструмент коррекции поведения.

«Но иногда успокоить собаку нужно быстро и эффективно, для этого необходимо знать пару-тройку отвлекающих приемов, которые помогут собаке переключиться», — сказал он.

Формируйте новые привычки

Разберитесь, из-за чего собака пришла в перевозбужденное состояние. Например, это предстоящая прогулка. Первое, что нужно понимать хозяину, что, если он ускорит процесс сборов на улицу и сделает все, чтобы побыстрее удовлетворить интерес питомца, — это будет поощрением такого поведения собаки. Собака поймет, что ее активность помогает ей быстрее добиться желаемого. Поэтому хозяину нужно формировать новую привычку: только когда собака успокоится, вы вместе выходите на улицу, если она продолжает бегать и нетерпеливо стоять у двери, выгула не состоится. Конечно, для формирования навыка потребуется время, но постепенно питомец поймет, что от него ждет хозяин.

Пробуйте поисковую игру

Вы можете закрепить команду за этим процессом, например, «Ищи!» или «Найди!». Когда собака перевозбудилась, произнесите команду и раскидайте на пол или спрячьте в разных местах лакомства. Покажите питомцу одно из них, чтобы он понял, что от него хочет хозяин и заинтересовался поиском.

Подключайте физическую активность

Физическая активность помогает избавиться от стресса. Часто этот метод используют, чтобы успокоить питомца во время испуга, например, если вы оказались на улице в момент взрыва салюта. Когда собака поддалась панике, можно предложить ей пробежаться, это позволит выбросить адреналин. Как только вы поймете, что ситуация стабилизировалась, остановитесь, похвалите собаку. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности.

Переключайте на еду

Лизательный коврик или конг, начиненный любимым лакомством позволят быстро переключить внимание питомца. Некоторые собаководы наверняка замечали, как в стрессовых ситуациях питомец может начать вылизывать хозяину руки или другие части тела. Этот процесс помогает ему успокоится, поэтому такое переключение эффективно поможет любимцу.

У собаки всегда есть несколько приемов, которые помогают ей справиться со стрессом или перевозбуждением, но иногда эти методы не нравятся владельцам: например, чтобы успокоить себя питомец грызет диван или портит обувь. Поэтому хозяину важно помогать любимцу и предлагать такие методы борьбы со стрессом и возбуждением, которые подойдут как владельцу, так и собаке.

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#игра
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В музыкальной школе в Пересвете проведут капитальный ремонт
04 октября 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в здании детской музыкальной школы в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать детскую музыкальную школу №4, расположенную по адресу: город Пересвет, улица Первомайская, дом №8. Площадь здания составляет более 790 квадратных метров. В перечень обязательств по подряду входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение ремонта и поставка оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершение капремонта намечено на 2025 году.

Начальная цена лота составляет 89 миллионов 384 тысячи 263 рубля 96 копеек. Заявки принимаются до 14 октября.

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Собянин: 176 тысяч москвичей переехали по программе реновации
04 октября 2024, 10:41

Фото: iStock/Lazy_Bear

Уже 176 тысяч жителей Москвы переехали по программе реновации в новые дома. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, с начала текущего года по программе реновации ввели 23 в эксплуатацию новостройки, а под заселение уже передали 44 жилых комплекса.

«В целом переселение по программе затронуло свыше 176 тысяч москвичей, они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве ввели в эксплуатацию 327 домов. При этом уже проектируются и строятся еще 464. Для каждого дома учитывается окружающая застройка и исторические особенности района.

Кроме того, внимание уделяется благоустройству вокруг новых ЖК. Так, оборудовано уже более 500 детских и 350 спортивных площадок, а также создано порядка 280 зон отдыха.

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Около пяти тысяч педиатров Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания
04 октября 2024, 10:40

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области стартовал проект «Наш участковый врач», направленный на профилактику профессионального и эмоционального выгорания у педиатров, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году и с начала его реализации такие тренинги прошли уже почти 5 тыс. тыс. педиатров, а с начала этого года порядка 400», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В рамках проекта проводятся очные и дистанционные психологические тренинги, индивидуальные консультации с психологами и арт-терапевтические занятия.

Более подробную информацию о психологической поддержке для медицинских специалистов можно найти на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов.

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В Химках включили отопление в социальных объектах
04 октября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Отопительный сезон начался для социальных объектов в городском округе Химки, запустить тепло во все здания муниципалитета планируется до конца месяца, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Теплом обеспечены уже 35 школ, свыше 60 детских садов и учреждений дополнительного образования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подача отопления в округе проводится в несколько этапов: на первом этапе батареи включаются в социально значимых объектах, на втором этапе тепло подают в многоквартирные дома: это должно быть выполнено в полном объёме до 14 октября. А на третьем этапе отопление включают на промышленных предприятиях.

К отопительному сезону в округе Химки подготовили более 240 километров теплосетей, они обеспечивают отоплением около полутора тысяч многоквартирных домов.

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#отопительный сезон
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В Химках проводится капитальный ремонт школы №8
04 октября 2024, 10:25

Фото: пресс-служба пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках начался капитальный ремонт школы №8. В здании площадью около 4 тысяч квадратных метров будет проведена перепланировка помещений, обновление мебели и оборудования, а также благоустройство территории, сообщает пресс-служба пресс-служба администрации г. о. Химки.
Ремонт планируется завершить к началу следующего учебного года.

«Сейчас идёт обследование здания и создание проекта на демонтаж. Это самый важный этап – правильно установить “диагноз” здания и понять, как ему помочь. С середины октября начнётся демонтаж, в ходе которого будет готовиться проект ремонта. Мы уверены, что у нас получится создать новое и комфортное пространство для наших ребят, при этом сохранить исторический облик школы, ту историческую память, которая у нас есть», — рассказала директор школы Ольга Игнатьева.
Чтобы продолжить обучение, учеников временно перевели в другие школы. Младшие классы посещают «Лигу первых», а старшеклассники — школу №1.

Школа №8 была основана в 1956 году и является одним из старейших учебных заведений Химок. С 2014 года она носит имя своего первого директора — ветерана Великой Отечественной войны и заслуженного учителя Василия Матвеева. В

школе также действуют кадетские классы, работающие с 6 по 11 класс.

Учебное заведение сотрудничает с МЧС, Академией гражданской защиты и аварийно-спасательной службой «ХимСпас». На дополнительных занятиях ученики осваивают прыжки с парашютом, погружение с аквалангом, сапёрное дело и боевые искусства.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 октября составила пять баллов
04 октября 2024, 10:10

Фото: пресс-служба пресс-служба администрации г. о. Химки

Уровень загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 октября, оценивается на пять баллов из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Основные сложности с проездом в сторону Москвы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Носовихинское, Пятницкое, Каширское, Рублёво-Успенское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало свыше миллиона машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Два шага: эксперты раскрыли способ защитить от взлома аккаунт в Signal
04 октября 2024, 09:27

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Мессенджер Signal считается надёжным инструментом для обмена сообщениями и звонков, он обеспечивает пользователям высокую степень конфиденциальности. Однако он не гарантирован от взлома. Инструкцию о порядке действий, которые необходимо предпринять при подозрении на взлом аккаунта в Signal, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Если возникает подозрение, что учётная запись в мессенджере Signal взломана, пользователь немедленно завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах и поменять пин-код», — говорится в сообщении.
1. Завершение всех сеансов на неизвестных устройствах
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

2. Замена PIN-кода
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Больше информации о защите от взлома аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и электронной почте размещено по ссылке.

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Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября
04 октября 2024, 09:21

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с закрытием второго главного пути на участке Академическая — Леонтьево с 11 по 26 октября 2024 года изменится график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении ОЖД, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва Октябрьская — Зеленоград-Крюково будут ходить по новому расписанию, а некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская также будет отменена, а часть будет следовать с временными остановками.

Информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, принадлежащих АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам».

Актуальное расписание и возможность покупки билетов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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