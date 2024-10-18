Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 18-20 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда электричек, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, будет меняться в ночное время с 18 по 20 октября из-за ремонта на станции Люблино-Сортировочное, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Люблино-Сортировочное будет проходить завершающий этап ремонтно-путевых работ. Технологические «окна» назначены на период с 23:40 до 5:40 18-20 октября, в это время не будет движения по первому главному пути между станциями Люблино-Сортировочное и Царицыно», — говорится в сообщении.В связи с работами поезда МЦД-2 из Подольска будут ходить станции Царицыно, а от станции Нахабино — до Курского вокзала. Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а ряд составов временно отменят.
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