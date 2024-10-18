Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 18-20 октября

В связи с плановыми ремонтными работами по модернизации инфраструктуры на Октябрьской железной дороге ожидается изменение расписания пригородных поездов Ленинградского направления 18 октября и с 21 по 25 октября 2024 года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Расписание движения поездов МЦД-3 на участке Зеленоград — Крюково — Ипподром — Зеленоград — Крюково будет изменено, а некоторые поезда будут отменены.



Кроме того, некоторые пригородные поезда на маршрутах Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены, а остальные продолжат работу с промежуточными остановками.



Ознакомиться с обновлённым расписанием можно на информационных стендах на вокзалах, находящихся под управлением АО «МТ ППК».



Актуальное расписание и информация о билетах доступны на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».



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