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Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили сезон

14 октября 2024, 16:15
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Сезон работы двух речных маршрутов в Серпухове и Коломне завершился до весны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сезон речной навигации в Серпухове и Коломне завершён. В этом году пассажиропоток на них значительно вырос. По итогам сезона двумя этими маршрутами воспользовались около 18 тысяч пассажиров, что в полтора раза больше, чем в прошлом году», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Гержик.
Он добавил, что в области пока продолжает работу речной маршрут в Лыткарине.



В министерстве отметили, что последний рейс сезона теплоход «Стриж-7» в Лыткарине совершит 20 ноября. А следующий сезон речной навигации в Московской области откроется 1 мая будущего года.

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В Московской области более 20 тысяч пенсионеров прошли курс социальной реабилитации
14 октября 2024, 16:15

Фото: Министерство социального развития Московской области

Реабилитация пожилых людей в социальных центрах представляет собой комплексную программу физических и психологических мероприятий, нацеленную на восстановление дееспособности и интеграцию пожилых граждан в общество, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 20 тысяч пожилых жителей нашего региона прошли реабилитацию в социальных центрах. При наличии заболеваний и показаний от врача, жители могут пройти медицинскую реабилитацию, направленную на восстановление здоровья, например, после перенесенного инсульта, инфаркта, травм и других заболеваний. В мед.организациях Подмосковья такую реабилитацию прошли более 76,1 тыс. жителей», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Министерство социального развития Московской области сообщает о наличии в регионе 30 учреждений, оснащённых современным оборудованием, где пожилые люди могут пройти полный курс социальной реабилитации.

В рамках этих программ особое внимание уделяется психологическому благополучию и эмоциональному состоянию пожилых граждан. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план, а регулярный мониторинг физического состояния, общение и моральная поддержка способствуют достижению наилучших результатов, стабилизации настроения, формированию позитивного мышления и улучшению физического здоровья.

Реабилитационный курс длится 21 день и состоит из нескольких компонентов:

  • физкультурно-оздоровительной реабилитации (скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры, занятий в тренажёрном зале, аэройоги, прыжков на батуте, дыхательной гимнастики и соляной комнаты);
  • социально-педагогической реабилитации (обучения компьютерной грамотности и эрготерапии);
  • социокультурной реабилитации (вокалотерапии, танцетерапии и живописи);
  • социально-психологической реабилитации (использования комнаты психологической разгрузки, индивидуальных занятий с психологом и групповых занятий с психологом).
Пройти курс реабилитации можно подав заявление на портале.

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Доктор наук Максимова раскрыла, как лучше защититься от вирусов-троянов
Доктор наук Максимова рекомендовала быть внимательнее к получаемым сообщениям
14 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/archy13

Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова заявила, что для снижения рисков заражения техники вирусами-троянами следует внимательнее относится ко всем получаемым сообщениям.
Она пояснила, что такие вирусы активируются обычно самими пользователями при открытии каких-либо файлов.

«Не следует переходить по ссылкам на незнакомые вам сайты и открывать письма от недостоверных источников. Проверьте список установленных программ и приложений и удалите те из них, которые загружены из ненадёжных источников. Установите антивирус с автоматическим сканированием. Заражение системы может произойти при передаче данных по Bluetooth, поэтому при приёме медиафайла необходимо убедиться в его безопасности», — отметила в беседе с RT Максимова.

А операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал, как синхронизировать файлы между гаджетами на разных ОС.

«Первый способ — использование облачных сервисов. Многие современные сервисы предлагают хранение данных в облаке, что позволяет легко синхронизировать их между различными устройствами. Можно использовать синхронизацию учетной записи Google — это поможет перенести на другое устройство файлы, заметки, контакты, почту и календарь. Можно синхронизировать файлы и «по-старинке» — через USB-кабель», — отметил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области подготовили инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам.

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#технологии
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В Лыткарине на месте снесённых аварийных домов разбили сквер
14 октября 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три аварийных многоквартирных дома снесли в городе Лыткарино, на их месте обустроили сквер с детской площадкой, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Весной в лыткаринском микрорайоне №6 снесли аварийные дома №№4 и 5. А затем ликвидировали и находившийся рядом дом №9. Это был двухэтажный кирпичный жилой дом на восемь квартир. Здание было построено в 1949 году, его общая площадь составляла 525 квадратных метров. Дом обветшал, жильцов расселили, здание включили в реестр на ликвидацию и летом текущего года снесли», — говорится в сообщении.
На территории, освободившейся после сноса трёх авариный домов, были проведены работы по благоустройству общественного пространства: здесь на площади около 10 тысяч квадратных метров разбили сквер: высадили деревья и кустарники, установили детскую площадку и столы для пинг-понга, а также организовали зону отдыха с теневыми навесами.

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#скверы
#мособлархитектура
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В России начнут лишать прав на 1,5 года за сокрытие госномеров
Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на автомобиле
14 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на портале правовых актов.
Согласно новому закону, теперь использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет. При этом устройство будет конфисковаться.

Подобное наказание также предусмотрено за повторное управление автомобилем без номеров или с применением скрывающих материалов.

Напомним, ранее за езду с нечитаемыми номерами назначался штраф 500 рублей. При этом за езду без номеров или за намеренное скрытие могли лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере пяти тысяч рублей.

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#штрафы
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В Павловском Посаде прошёл фестиваль безопасности дорожного движения
14 октября 2024, 15:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде сотрудники ГИБДД и представители автошколы имени Давыдова организовали фестиваль по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Майор полиции Евгений Круглов, начальник отдела ГИБДД, акцентировал внимание на важности использования световозвращающих элементов.

Во время мероприятия полицейские общались с посетителями парка культуры и отдыха о ценности человеческой жизни и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Все участники получили полезные световозвращающие аксессуары и информационные материалы.

«С наступлением осени детям приходится поздно возвращаться с различных кружков, секций и прогулок. В тёмное время суток аварии с пешеходами становятся самым распространенным видом ДТП. Вечерние происшествия чаще происходят потому, что водители не успевают вовремя среагировать на внезапно появившихся пешеходов. Лучший способ избежать таких аварий — использовать одежду и аксессуары со световозвращающими элементами. Их использование снижает риск наезда на пешехода на 65–80%», — отмечает Госавтоинспекция.
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Глава Минтруда Котяков предложил организованный завоз мигрантов в РФ
14 октября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Глава Минтруда Антон Котяков предложил завоз мигрантов в рамках принципа организованного набора, пишут «Ведомости».
Предполагается, что подготовка документации, а также обучение и медосмотр будут происходить в стране мигранта. Работодатель, по словам руководителя ведомства, будет уверен, что приглашенный работник не сбежит.

Для отбора будут использовать совместную с МВД программу. В нынешней ситуации, когда иностранец въезжает на территорию государства, он долго ищет работу с непонятными условиями.

Рискует и сам приезжий, и бизнес, несущий определенные затраты на обучение и медобследование. У работодателя при этом нет гарантий, что работник не уйдет куда-то еще.

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В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов

Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября
#россия
#минтруд
#мигранты
#новости
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В Подмосковье улучшили онлайн-услугу для будущих опекунов
14 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/SeventyFour

Онлайн-услуга по подаче заявления на назначение опекуном и распоряжение имуществом совершеннолетнего подопечного, предоставляемая на госпортале Московской области, стала более удобной, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Онлайн-форма заявки стала удобнее. В частности, если два человека планируют стать опекунами, то второму пользователю портала в личный кабинет поступит согласие на совместную подачу заявления, то есть повторно заполнять заявление не придётся», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга дополнена сервисом, который автоматически рассчитывает период для предоставления справок о доходах.

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#подмосковье
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Подготовку дорожной техники к зиме в Подмосковье завершат к 1 ноября
14 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Milan Krasula

Дорожные службы Московской области ведут активную подготовку к зимнему периоду, о ходе работ доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«В середине ноября мы ожидаем заморозки. Планируем задействовать в зимней уборке дорог порядка 3800 дорожных рабочих, 3300 единиц техники. (…) Переоборудуем всю технику на зимний период после летних работ до 1 ноября», — сказал Алексей Гержик.
Он также отметил, что важной составляющей подготовки дорожного комплекса к зиме является завоз песко-соляной смеси и прочих реагентов.

«На сегодняшний момент мы уже обеспечили готовность 50%, нам этого хватит до конца января 2025 года. Мы продолжаем этот завоз. Заготовим весь объём реагентов до 1 декабря текущего года», — сообщил Гержик.
Он также добавил, что в пяти округах Московской области закупки песко-соляной смеси выполнены на 100%, это округа Восход, Звёздный городок, Луховицы, Дмитровский округ и Котельники.

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#дороги
#минтранс мо
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#уборка
#снегоуборочная техника
#московская область
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В Подмосковье подготовили 266 спецмашин для экстренной уборки дорог от снега
14 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/Spitzt-Foto

В Московскую область пришли первые сильные осенние холода и дождь со снегом, на случай если температура опустится ниже нуля, в регионе подготовили бригады для оперативной уборки дорог от снега и льда, об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
«Мы знаем, что у нас возможно понижение температуры ниже нуля. И мы готовы. На сегодняшнюю ночь у нас в дежурстве будет 266 комбинированных дорожных машин и 900 дорожных рабочих, если температура будет низкой и нам нужно будет обрабатывать дороги», — сказал Алексей Гержик.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в беседе с «Радио 1», что 14 октября в столичном регионе ожидается предзимняя погода и мокрый снег. Осадки закончатся во вторник, 15 октября, во второй половине дня.

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#дороги
#уборка
#снегоуборочная техника
#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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