Речные маршруты в Серпухове и Коломне завершили сезон

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Сезон работы двух речных маршрутов в Серпухове и Коломне завершился до весны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сезон речной навигации в Серпухове и Коломне завершён. В этом году пассажиропоток на них значительно вырос. По итогам сезона двумя этими маршрутами воспользовались около 18 тысяч пассажиров, что в полтора раза больше, чем в прошлом году», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Гержик.Он добавил, что в области пока продолжает работу речной маршрут в Лыткарине.
В министерстве отметили, что последний рейс сезона теплоход «Стриж-7» в Лыткарине совершит 20 ноября. А следующий сезон речной навигации в Московской области откроется 1 мая будущего года.
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Лев Каштанов