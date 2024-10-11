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Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 12-14 октября

11 октября 2024, 15:33
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях, изменится с 12 до 14 октября из-за работ на участке между станциями Внуково и Лесной городок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.


«На участке Внуково — Лесной городок в период с 0:30 12 октября до 0:30 14 октября будет закрыт первый главный путь по направлению из Москвы. Из-за этого будут увеличены интервалы между пригородными поездами, у ряда электричек уменьшится число остановок, а у некоторых сократится маршрут», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.

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Стартовала регистрация на форум и приём заявок на премию «Дигория»
11 октября 2024, 16:11

Фото: iStock/AntonioGuillem

Регистрация на участие в VI Всероссийском форуме «Дигория», объединяющим молодых учёных и практиков социально-гуманитарного профиля, открылась в пятницу, 11 октября, также стартовал приём заявок на IV Национальную премию «Дигория», сообщает пресс-служба мероприятия.
«Набор участников на форум ведётся по пяти профильным направлениям: «Политическая экспертиза», «Медиа и коммуникации», «Политическая аналитика», «Политическое образование и гражданское просвещение» и «Социальные и креативные технологии», — говорится в сообщении.
К участию приглашаются продюсеры медиапроектов и видеоконтента, политические обозреватели, политтехнологи, дизайнеры и художники, а также учёные социально-гуманитарного профиля, лекторы и преподаватели. Участники не должны быть старше 35 лет.

В рамках форума состоится награждение IV Национальной премии «Дигория». Премию будут вручать по трём номинациям: «Политические технологии», «Политические исследования» и «Политические коммуникации».

Подробная информация о форуме и премии размещена по ссылке.

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#россия
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Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не поможет нужны меры поддержки
11 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/SewcreamStudio

Налог на бездетность не поможет повысить рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале. По ее словам, фразы о «ненормальных семьях» — настоящий экстремизм против детства.
«Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка «ненормальная семья»? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход», — написала она.
Ярославская добавила, что вместо того, чтобы усугублять и так тяжелое состояние семей, нужно менять философию в обществе и помогать.
«Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства», — особенно подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.
Ранее с похожей критикой налога на бездетность выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.
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#налог
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Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз
11 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Портал госуслуг Московской области был запущен ровно 12 лет назад — 11 октября 2012 года, за это время им воспользовались свыше миллионов раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«В настоящее время на портале зарегистрировано свыше 7,2 млн пользователей, им доступно более 380 различных электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что в июне текущего года заработала обновлённая версия областного портала госуслуг.

«Теперь категории услуг находятся на уровне глаз, что позволяет легко и быстро находить нужную информацию. А внедрение искусственного интеллекта позволило значительно ускорить процесс заполнения заявлений», – сказала Надежда Куртяник.
В министерстве также сообщили, что ведётся постоянная работа по запуску новых и оптимизации уже имеющихся онлайн-услуг. В частности, с начала текущего года на портале появилось более 30 новых услуг и сервисов.

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#подмосковье
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Глава Реутова Науменко проверил благоустройство дворов и детских площадок
11 октября 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Состояние детских площадок и дворов проверил глава городского округа Реутов Филипп Науменко в ходе еженедельного обхода территорий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В текущем году в городе комплексно отремонтировали 16 дворовых территорий – это почти каждый десятый двор Реутова», — отмечается в сообщении.
Сейчас идёт формирование списка объектов на благоустройство в будущем году, Филипп Науменко обсудил с жителями их пожелания. В частности, по запросу жителей дома №5 по улице Гагарина здесь будет обустроена спортивная площадка. Кроме того, застройщик получит поручение ликвидировать недочёты, выявленные гражданами при установке здесь детской площадки.

А жильцы дома №18/2 по Комсомольской улице попросили обновить их детскую площадку. Глава округа пообещал проработать этот вопрос.

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#реутов
#филипп науменко
#благоустройство
#дворы
#детские площадки
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«Под маской ОРВИ»: Врач рассказал, когда мозоль может стать причиной опасной инфекции
Врач Попова: мозоль из-за новой обуви может вызвать тяжелую инфекцию
11 октября 2024, 14:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Специалисты Мытищинской больницы помогли школьнице, у которого развилось серьезное воспаление ноги из-за мозоли.
В учреждение обратилась жительница в возрасте пятнадцати лет с подозрением на рожистое воспаление ноги. Выяснилось, что причиной заболевания стала мозоль от ношения новой обуви.
На момент обращения в больницу у пациентки уже была высокая температура и выраженная интоксикация, а больная нога сильно отекла.

Врачи оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Сейчас девушка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозоль, действительно, может вызвать тяжелую инфекцию.

«Обыкновенная мозоль может стать источником такого заболевания как «рожа». Оно вызывается стрептококками, и у людей есть факторы риска: сахарный диабет, хронические дерматозы, тонзиллиты, отиты», — объяснила эксперт.

Однако она добавила, что в случае с девочкой обнаружилась новая область, ставшая источником заболевания.

«Хотя сама по себе обувь была не виновата. У девочки появилась мозоль, на которую она просто не обратила внимание. Мозоль натирала, потом лопнула, и в поврежденный участок кожи попал этот стрептококк, который и взвывал инфекцию. Четыре дня родители не понимали, что с ребенком происходит, потому что все симптомы были под маской ОРВИ: температура, озноб, недомогание, тошнота и рвота. А на четвертые сутки они заметили участки уплотнения и повреждения кожи, нога затекла. Вот тогда девочку госпитализировали», — рассказала врач.

По ее словам, «рожа» и ОРВИ очень похожи по симптомам, однако отличительные свойства все же имеются.

«Вас должно смутить, что температура, озноб, тошнота держатся более трех дней. Повышается потливость, и на четвертые сутки на нижних конечностях появляется розовое пятнышко, которое начинает прогрессировать и превращается в большое красное пятно, кожа становится отечной и горячей на ощупь», — сообщила заведующая детским инфекционным отделением.

Она дополнила, что для исключения подобных ситуаций, следует соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой кожных покровов и пользоваться антисептиками.

«Если мозоль уже есть, ее прокалывать не надо. Пусть сама проходит. Надо мыть с мылом, пользоваться спиртовыми салфетками. Спиртом можно протирать, но без фанатизма. Когда она лопнула, ни в коем случае не касаться грязными руками, не надевать грязную обувь, не посещать бани, сауны, бассейны и какие-то общественные водоемы. Ждать пока эта мозоль подсохнет, и на ней образуется корочка», — дала рекомендации врач.

В заключении она подчеркнула, что во время ношения обуви мозоль лучше заклеивать пластырем с ватной подушечкой, и при любых подозрениях обращаться к врачам-профессионалам: дерматологам и подологам.

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«БДСМ и садомазо-хрень»: православный философ оценил квадробинг
Православный философ Михеев назвал квадробинг разновидностью БДСМ
11 октября 2024, 13:54

Фото: iStock/Diy13

«Квадробинг — это БДСМ и садомазо-хрень», заявил православный философ Сергей Михеев в эфире телеканала «Спас».
Он отметил коллективное помешательство родителей, которые выводят детей на улицу на поводке, и считает, что подобное веяние связано с распространением различных извращений в странах Запада.

«Все эти хождения на поводке, эти ассоциации себя с бессловесным животным — это все называется БДСМ, это все садомазо-хрень. Все эти поводки, маски, ошейники, представления себя бессловесным животным, чьим-то рабом — это все оттуда», — заявил Михеев.

Он пояснил, что «гнусное» сообщество пытается вовлечь во всю эту гадость неокрепшие умы несовершеннолетних под предлогом игры и заразить их своими извращениями.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.

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#лавров
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В Истре обновили 9,6 километров теплосетей и отремонтировали котельную
11 октября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба правительства МО

Обновление систем теплоснабжения ведётся в городском округе Истра, оно включает замену сетей, а также модернизацию и строительство котельных. О проведённых и запланированных работах доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время отопительный сезон в округе стартовал в полном объёме.

«Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все социальные объекты и многоквартирные дома с теплом», — сказала Татьяна Витушева.
Она также сообщила, что в текущем году в округе обновили 9,6 км теплосетей и капитально отремонтировали котельную №12 в микрорайоне Большевик. В настоящее время продолжаются работы по модернизации двух котельных в посёлке Глебовское и городе Дедовск, улучшения почувствуют около 25 тысяч жителей округа.

В будущем году планируется завершить модернизацию двух котельных в Истре и Павловской Слободе, в 2027 году — семи котельных, три из них расположены в Дедовске и по одной в посёлке Курсаково, селе Онуфриево, селе Новопетровское и деревне Кострово. Кроме того, в округе планируется построить четыре новые котельные и десять центральных тепловых пунктов.

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#истра
#андрей воробьёв
#татьяна витушева
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#жкх
#отопительный сезон
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«Вряд ли порадует»: Синоптик рассказал, когда москвичам готовиться к первому снегу
Синоптик Шувалов: первый снег ждем в ночь с понедельника на вторник
11 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/KrimKate

Вторая неделя октября подходит к концу. Она уже значительно холоднее предыдущей. Жители Москвы и области постепенно вооружаются шапками и перчатками.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ближайшее время погода жителей столицы и области вряд ли порадует.

«В понедельник со второй половины дня вероятность выпадения снега очень большая. Он выпадет в ночь на вторник, может образоваться тоненький снежный покров толщиной 1-2 см. Понятное дело, что во вторник все растает, дождь смоет этот снег. Но все-таки первый снег мы ждем», — поделился синоптик.

Однако он порадовал, сказав, что выходные будут относительно благополучными.

«Сегодня, 11 октября, в столице до 15 градусов, такого тепла уже не будет, но будет достаточно благоприятная погода: 10-12 градусов в субботу и около 8 градусов в воскресенье. Все-таки с юго-востока подтягивается холод это арктический циклон», — отметил Шувалов.

По его словам, в выходные дни осадков не будет, и давление на 8-10 миллиметров ртутного столба окажется выше, чем положено по климату.

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#подмосковье
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В Истре благоустроят центр города, лесопарк, пляж и сквер
11 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабная программа по благоустройству будет реализована в городском округе Истра в будущем году, она затронет городские и природные территории. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Истры Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В 2025 году приведут в порядок историческую часть города, включая Центральную площадь. Это будет сделано благодаря победе во Всероссийском конкурсе проектов, инициированном президентом», — сказала Татьяна Витушева.
Кроме того, в планах на будущий год стоит благоустройство пляжа на реке Поповка в Дедовске, благоустройство городского лесопарка «Соколка» и создание сквера в посёлке Глебовский.

За последние несколько лет в округе благоустроили Центральный парк в Истре и парк «Фабричный» в Дедовске, открыли лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе, а недавно завершили благоустройство дедовского парка «Гучково». Татьяна Витушева отметила, что этот парк стал новой точкой притяжения для жителей всех возрастов.

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#андрей воробьёв
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#истра
#благоустройство
#парки
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