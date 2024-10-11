Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 12-14 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях, изменится с 12 до 14 октября из-за работ на участке между станциями Внуково и Лесной городок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На участке Внуково — Лесной городок в период с 0:30 12 октября до 0:30 14 октября будет закрыт первый главный путь по направлению из Москвы. Из-за этого будут увеличены интервалы между пригородными поездами, у ряда электричек уменьшится число остановок, а у некоторых сократится маршрут», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.
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