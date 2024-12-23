Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится 28-30 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, а также на МЦД-1 изменится с вечера до утра 28-29 и 29-30 декабря из-за работ по строительству станции Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.
«В указанный период с 20:00 до 7 утра будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек изменится станция отправления и прибытия, кроме того, у ряда составов сократит количество остановок на маршруте. В частности, некоторые поезда без остановок проследует станции Баковка, Немчиновка, Сетунь, Дегунино, Тестовская и Беговая», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через приложение ЦППК.
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Лев Каштанов