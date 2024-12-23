В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Стоимость проезда в пригородных поездах, курсирующих в Москве и Подмосковье, изменится со 2 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Поездка по разовому билету в пределах Москвы обойдётся пассажиру электрички в 60 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковью, в том числе в Москву и обратно, по разовому билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей, за вторую и последующие — 35 рублей», — говорится в сообщении.Изменится также стоимость проезда на московских центральных диаметрах с возможностью пересадки на метро. В частности, проезд в зоне «Центральная» при оплате «Кошельком» по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, при оплате банковской картой — 70 рублей, по биометрии — 59 рублей. А в зоне «Пригород» оплата по «Тройке» составит 84 рубля, по банковской карте — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.
Отмечается, что изменения стоимости коснутся также абонементов и билетов на экспрессы.
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Лев Каштанов