Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится в выходные ноября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, а также на МЦД-1 будет меняться в выходные дни ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание электричек в ночи с пятниц на субботы и с суббот на воскресенья корректируется в связи с работами по строительству станции Петровско-Разумовская. В частности, будут увеличены интервалы между поездами. Кроме того, у некоторых электричек сократится количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении компании-перевозчика.
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