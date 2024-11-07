В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными

Видео: пресс-служба МТДИ МО
За десять месяцев текущего года в Московской области произошло более 3,1 тыс. ДТП с погибшими и ранеными, что на 5% меньше, чем за аналогичный период текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Зафиксировано 3186 дорожно-транспортных происшествий с жертвами и пострадавшими, число таких ДТП снизилось на пять процентов. Снизилось также число погибших — на четыре процента, число раненых — на шесть процентов», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что самыми аварийными месяцами стали август и октябрь — было зафиксировано больше всего погибших в ДТП. А меньше всего людей погибло в авариях в феврале, апреле и сентябре. При этом самым частым видом ДТП остаются наезды на пешеходов и столкновения.
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