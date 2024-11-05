В Московской области перешли на зимнее содержание дорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники перешли на зимнее содержание, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В выходные во время снегопада они провели очистку и противогололёдную обработку более 20 тыс. км. муниципальных и региональных дорог.
«Зимой в работах будут задействованы более 3,8 тыс. человек и свыше 3,3 тыс. единиц техники. В прошлом году парк техники Мосавтодора пополнили 138 дорожных машин, а в этом году для обработки от гололёда тротуаров на региональных дорогах закупили 60 новых пескорасбрасывателей», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Во время подготовки к зиме на всех производственных площадках Мосавтодора проверили состояние техники и наличие расходных материалов.
Все работы будут мониторить помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
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Лора Луганская