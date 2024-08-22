Во Власихе отремонтировали 85% дорог и готовятся проложить новые

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во Власихе отремонтировано около 85% дорог.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
По его словам, ещё одна актуальная тема для жителей Власихи – транспорт. В прошлом году на маршрут №46 вышел новый автобус среднего класса, в этом – два автобуса большого класса.
На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и социальных объектов, благоустройства общественных пространств.
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«Что касается дорог, то мы отремонтировали порядка 85% от их общего количества. Ведём работу по формированию новых пространств, где могли бы пройти общегородские дороги», – рассказал Потапчук.
По его словам, ещё одна актуальная тема для жителей Власихи – транспорт. В прошлом году на маршрут №46 вышел новый автобус среднего класса, в этом – два автобуса большого класса.
На встрече большое внимание было уделено проектам, которые ждут все 28 тысяч жителей Власихи. Это касается модернизации теплоснабжения, капремонта МКД и социальных объектов, благоустройства общественных пространств.
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Лора Луганская