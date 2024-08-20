В Раменском округе привели в порядок пешеходные переходы у школ

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
45 пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными заведениями Раменского городского округа, привели в порядок перед началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Раменском округе рядом с учебными заведениями находится 45 пешеходных переходов — 25 из них — на региональных дорогах, 19 — на муниципальных и один на федеральной трассе. Все эти переходы приведены в соответствие с требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения», — отметил замглавы округа Владимир Жиров.На пешеходных переходах обновили разметку и дорожные знаки, обустроили искусственные неровности, проверили светофоры и ограждения, а также проложили тротуары вдоль подъездных дорог.
В муниципалитете добавили, что сейчас ведётся обустройство нового пешеходного перехода у школы, построенной на Высоковольтной улице. Работы планируется завершить до 26 августа.
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