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В Подмосковье в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей

19 июня 2024, 11:54
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

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Минтранс Подмосковья поделился подробностями ДТП с ребёнком-пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.

«Еженедельно в рамках заседания рабочей группы проводится анализ ДТП с погибшими и пострадавшими, особое внимание уделяя авариям с участием детей. Рассматриваются обстоятельства ДТП, вырабатываются мероприятия для повышения безопасности водителей и пешеходов на дорогах», — отметили в министерстве.



Стоит отметить, что в ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах травмы различной степени тяжести получил 41 ребёнок.

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Опубликовано видео с вольготной жизнью мигрантов в российском СИЗО
19 июня 2024, 12:08

Фото: iStock/OlFedv

Видео, демонстрирующее условия содержания мигрантов в российской тюрьме, появилось в Telegram-канале «С.Ч. г. Москва».
Один из мужчин на записи передает привет «всем порядочным парням», показывая заставленный едой стол. Оба персонажа на видео имеют бороды и взаимодействуют с другим заключенным в камере.



Канал «Мигранты — все как есть» уточняет, что на видео запечатлены граждане иностранных государств, находящиеся в российской тюрьме.

16 июня в СИЗО в Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых провели побег из камеры и захватили заложников среди сотрудников. Попытки переговоров со злоумышленниками оказались безрезультатными, и спецназ пришелся к штурму.

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Жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Свеча памяти»
19 июня 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». Она проходит в преддверии Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня. К акции смогут присоединиться и жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«На сайте акции все желающие могут зажечь виртуальную свечу в честь героев Великой Отечественной войны. Также участникам предложат видеоинтервью ветеранов. Это более 60 роликов с воспоминаниями о войне фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей», – говорится в сообщении.
Организатор акции, благотворительный фонд «Память поколений», даёт возможность и поддержать ветеранов. На сайте акции можно сделать пожертвования, которые направят на медицинскую помощь нуждающимся. Фонд уже восемь лет обеспечивает ветеранов слуховыми аппаратами, колясками и другими средствами.

Присоединиться к акции «Свеча памяти» можно до 22 июня на сайте.

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Стартовал приём заявок на участие в творческой смене «Юнармия Арт» в «Артеке»
19 июня 2024, 11:56

Фото: Фотобанк МО/Анастасия Осипова

Приём заявок на участие в конкурсном отборе на смену «Юнармия Арт» стартовал в России, сообщает пресс-служба детско-юношеского общественного движения «Юнармия».
«Участниками творческой смену смогут стать юнармейцы в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие достижения в хореографической, вокально-музыкальной, художественной или декоративно-прикладной сферах», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 17 июля в режиме онлайн. Претенденту нужно заполнить специальную форму и прикрепить портфолио — дипломы, грамоты и прочие достижения, а также ссылку на конкурсную работу в форме видеопрезентации.

Смена «Юнармия Арт» будет проходить в лагере «Артек» с 25-26 сентября по 15-16 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что молодёжь Московской области приглашают принять участие в образовательном форуме «Ладога».

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Гимназист Александр Ляшенко стал первым 300-балльником в Щёлкове
19 июня 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Выпускник Щёлковской гимназии №6 Александр Ляшенко, сдавший в этом году ЕГЭ, стал первым 300-балльником в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Саша стал мультибалльником по трём предметам: русскому языку, математике и физике. Во всех этих дисциплинах он набрал наивысший балл. Для Александра характерны талант, трудолюбие и вера в себя. В этом году он стал победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» по направлению «Физика», – отметили в администрации.
Там поздравили выпускника, его родителей и педагогов с великолепным результатом, пожелав новых успехов и побед.

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#московская область
#образование
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Три школьника из Дубны получили 100 баллов на ЕГЭ по физике
19 июня 2024, 11:32

Фото: iStock/Ritthichai

Сразу три выпускника школ городского округа Дубна получили высшую оценку на ЕГЭ по физике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Стобаллниками по физике стали выпускница 11 класса лицея «Дубна» Ника Нефёдова и её соученик Максим Кузьмичёв. Успеха они достигли под руководством педагога Татьяны Александровны Кузнецовой», — говорится в сообщении.
Кроме того, 100 баллов за экзамен по физике получил ученик 11 класса дубненской школы №1 Кузьма Марков. Во время учёбы мальчик активно участвовал в олимпиадах по физике и математике. Его учителем физики является Сергей Николаевич Лукичев.

Власти округа поздравили ребят и их педагогов с успехом.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по физике в этом году сдавали более 5,4 тыс. подмосковных выпускников.

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#дубна
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#егэ
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Почти все щёлковские СНТ заключили договоры на вывоз мусора
19 июня 2024, 11:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Заключение договоров на вывоз мусора стало одной из главных тем еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Округ почти у цели – до 100% осталось всего 26 СНТ. Дружественный муниципалитет, городской округ Лосино-Петровский, в этой работе пока отстаёт. В рамках наставничества коллег пригласили для обмена опытом, разбора причин и помощи в решении вопроса. До конца недели ситуация должна улучшится», – говорится в сообщении.
Проанализировали на совещании и обращения жителей. Наблюдается снижение их количества. Темы обращений – покос травы у детских площадок во Фрянове, уборка домов и дворов в Богородском. Эти обращения отработаны.
«На решение таких задач не нужно две недели, хватит и нескольких дней. Хорошо, что теперь и управляющие компании с подрядчиком это знают», – отметил Булгаков.
Другие примеры выполненных поручений – замена скамейки у подъезда на улице Сосновой; устранении подтопления в 12 подвалах, организация безопасного перехода на парковку у дома по улице Московской.

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#обращения
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В Подмосковье стало проще оформить выплату за осложнения после прививок
19 июня 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Количество документов, которые нужно подать через региональный портал госуслуг для оформления выплаты при осложнениях после вакцинации, сократилось в Московской области в два раза, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправленя.
«Для оформления выплаты теперь нужно только заключение врачей об установлении факта поствакцинального осложнения. Если заявление подаёт родственник, понадобится согласие всех взрослых членов семьи. А дальнему родственнику нужно будет также приложить документ, подтверждающий родство», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В Московской области выплата при осложнениях после вакцинации составляет 10 тысяч рублей. А если поствакцинальное осложнение привело к инвалидности, выплачивается ежемесячная компенсация в размере более 1,6 тыс. рублей. Если осложнение привело к летальному исходу, родственники имеют право на единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

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Старшеклассник из Волоколамска сдал ЕГЭ по физики на 100 баллов
19 июня 2024, 10:07

Фото: istockphoto / Chinnapong

Учащийся Гимназии №1 города Волоколамска Роман Лебедев получил максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по физике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Это первые 100 баллов по данному предмету в школах городского округа.

«Высокий результат обусловлен отменными интеллектуальными способностями Романа, его трудолюбием, усердием и твёрдой нацеленностью на предельный успех! Эти 100 баллов – отличная награда как для Романа, так и его родителей, которые дружно поддерживают сына. И, конечно, особой признательности заслуживает учитель Любовь Ивановна Филатова — за её напряженную, кропотливую, творческую работу и веру в возможности каждого ученика!», — поделились в пресс-службе.

Ранее в Волоколамске школьники получали сто баллов за ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, литературе, обществознанию, истории, информатике.

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В Московской области утром 19 июня дороги загружены на три балла
19 июня 2024, 09:56

Фото: istockphoto / MaYcaL

Загруженность дорог Московской области в сторону центра составляет три балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На подмосковных дорогах в среду утром было зафиксировано порядка 905 тысяч машин.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе», - подчеркнули в пресс-службе.

В Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

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#пробки
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