В Подмосковье в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей

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Минтранс Подмосковья поделился подробностями ДТП с ребёнком-пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.
Стоит отметить, что в ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах травмы различной степени тяжести получил 41 ребёнок.
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«Еженедельно в рамках заседания рабочей группы проводится анализ ДТП с погибшими и пострадавшими, особое внимание уделяя авариям с участием детей. Рассматриваются обстоятельства ДТП, вырабатываются мероприятия для повышения безопасности водителей и пешеходов на дорогах», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что в ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах травмы различной степени тяжести получил 41 ребёнок.
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Мира Полтева