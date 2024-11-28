Расписание пригородных поездов Ржев-Балтийский – Великие Луки изменится 29 ноября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Поезда, следующие по маршрутам Ржев-Балтийский — Русаново — Ржев-Балтийский и Нелидово — Великие Луки — Нелидово будут проезжать без остановок.
Обновлённую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на информационных стендах железнодорожных станций, входящих в зону ответственности АО «МТ ППК», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность покупки билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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