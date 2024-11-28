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Расписание пригородных поездов Ржев-Балтийский – Великие Луки изменится 29 ноября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В связи с проведением ремонтных и путевых работ по обновлению инфраструктуры 29 ноября 2024 года изменится график движения пригородных поездов Ржев-Балтийский – Великие Луки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».


Поезда, следующие по маршрутам Ржев-Балтийский — Русаново — Ржев-Балтийский и Нелидово — Великие Луки — Нелидово будут проезжать без остановок.

Обновлённую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на информационных стендах железнодорожных станций, входящих в зону ответственности АО «МТ ППК», а также на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность покупки билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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На сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовска устранили 11 техинцидентов
28 ноября 2024, 14:13

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На протяжении недели аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства области, успешно устранили 11 технологических инцидентов в сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе проведенных мероприятий специалисты ГУП МО «КС МО» устранили 5 аварий на водоснабжающих сетях и 6 инцидентов на канализационных системах. Кроме того, были устранены 3 утечки на водоводах, заменен глубинный насос на водозаборной скважине и обновлена запорная арматура на водозаборном узле в Новоазовске. Также была восстановлена проходимость на 6 участках канализационной сети округа.

«Помощь нашим подшефным регионам — это не просто обязанность, это оказание заботы и поддержки гражданам. В Новоазовске Подмосковные специалисты выполняют не только текущие мероприятия по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, но и работают над системными улучшениями. Это вклад в устойчивое развитие муниципального округа», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Сотрудники Коммунальных систем Московской области продолжают проводить капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе в рамках программы помощи этому региону.

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#ремонт
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«Для лохов»: Анастасия Волочкова раскритиковала Большой театр из-за цен на билеты
Балерина Волочкова: билеты в Большой театр не покупают из-за дороговизны
28 ноября 2024, 13:56

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. По его словам, сегодня спектакли ведущих театров могут посещать только крайне состоятельные люди.
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» сообщила, что билеты в главные театры страны часто сливают, потому что люди их не покупают из-за дороговизны.

«Есть официальная информация о том, что билеты сливают. Не покупают люди сегодня дорогие билеты, и слив идет из Большого театра тоже. 60 тысяч рублей за билет — это больше средней зарплаты россиянина. Людям лучше купить одежду или еду детям своим, а не билеты в театр», — сказала она.

По ее словам, каждый должен подумать, что хорошего может привнести для процветания России, а не наоборот.

«Эту тему поднимал еще Сергей Филин, когда был директором балета Большого театра, и говорил, что раньше люди рукоплескали артистам, а сегодня приходят богачи, садятся в первые ряды партера (первые ряды для лохов — там ничего не видно) и не хотят аплодировать, потому что они считают, что должны аплодировать им», — поделилась балерина.

По ее словам, в Большом театре происходит «управление серой массой», что отдаляет искусство от настоящего зрителя.

«Большому театру не нужны такие выскочки, как Волочкова и Цискаридзе, потому что они выйдут и скажут правду. А серой массой руководить очень просто. Они уже просто зажрались и устроили беспредел в Большом театре, который был всегда визитной карточкой России», — выразила свое мнение Анастасия Волочкова.

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#артист
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Проверку знания правил работы такси прошли 6,3 тыс. водителей столичного региона
28 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 6,3 тыс. водителей Москвы и Подмосковья прошли добровольную аттестацию на знание правил работы в такси, расположения объектов инфраструктуры и порядка действий в чрезвычайных ситуациях, большинство участников справились с заданиями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Успешно прошли тестирование около 75% участников аттестации. Рекомендуем пройти экзамен заранее, без спешки: с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной», — отметили в подмосковном Минтрасе.
После успешного прохождения теста водитель получит отметку об аттестации, которая будет действовать в течение двух лет. Тех водителей, которые не пройдут тестирование, отключат от заказов.

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В Подмосковье подвели промежуточные итоги реализации программы замены лифтов в 2024 году
28 ноября 2024, 13:38

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье продолжается плановая замена старых лифтов. В рамках региональной программы капитального ремонта в 2024 году заменили уже 471 подъёмное устройство в 162 многоквартирных домах, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следили за соблюдением строительных норм и правил.

С начала реализации программы (с 2014 года) в регионе было обновлено около 13,5 тысяч лифтов. Таким образом, весь лифтовой парк, состоящий примерно из 60 тысяч единиц, был полностью модернизирован: все лифты, срок эксплуатации которых истёк 25 лет назад, заменены на новые. С 2020 года работы ведутся в штатном режиме.

Современные лифты отвечают всем требованиям безопасности. Они оснащены антивандальными системами, работают почти бесшумно и потребляют меньше электроэнергии благодаря светодиодному освещению. Для дополнительной защиты пассажиров двери оборудованы интеллектуальными датчиками.

Интерактивная карта капитального ремонта на сайте Фонда поможет узнать даты замены лифтов.

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#подмосковье
#лифты
#минжкх мо
#модернизация
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«Лучше на Мальдивы»: Волочкова объяснила, почему предпочла острова походу в Большой театр
Балерина Волочкова: сейчас билеты в Большой театр могут себе позволить только толстосумы
28 ноября 2024, 13:37

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. По его мнению, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.
Ранее цены на билеты в государственных театрах раскритиковал Николай Цискаридзе, сказав, что они должны стать более доступными, как в советское время.

Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель Анастасия Волочкова в беседе с «Радио 1» поддержала недовольство Милонова о ценах в Большом театре и мнение Цискаридзе.

«Всё, что происходит в Большом театре после того, как оттуда, извините, нас изгнали (меня и Колю Цискаридзе), происходит полный беспредел. И то, что сейчас происходит с повышением цен на балет «Щелкунчик» и другие — издевательство над зрителем», — сказала балерина.

По ее словам, раньше зрители приходили в театр и, любя балет, рукоплескали артистам, а в текущий момент происходит другая ситуация.

«Сейчас могут позволить себе прийти в Большой театр только толстосумы с деньгами. Приходят их кошелки, которые, как говорит, не боясь правды, Коля Цискаридзе, приходят чисто сфотографироваться на фоне люстры, которую украли во время реконструкции», — сообщила она.

Она добавила, что Большой театр сам у себя выкупает билеты, чтобы платить меньше налогов, а потом втридорога перепродает стоящим в очереди людям.

«Люди мерзнут и тратят свое здоровье ради того, чтобы попасть на балет «Щелкунчик». Я хочу сказать, что 60 тысяч рублей за один билет — это что? Я пришла в этот небольшой Мариинский театр на балет в 5 лет, и у меня появилась цель — стать балериной. Но это был театр, мама купила билет за 5 рублей, понимаете? А сегодня втроём сходить — 180 тысяч. Я уже купила себе билет на Мальдивы, и за эти деньги полечу отдохнуть и восстановить свои силы», — поделилась балерина.

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#артист
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В Госдуме высказались о снижении пенсионного возраста
Депутат Бессараб: снижения пенсионного возраста в России быть не может
28 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/Inside Creative House

Разговоров о снижении пенсионного возраста в России быть не может, так как на одного пенсионера приходится даже меньше двух работающих людей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, его снижение приведет к невозможность повышать страховую пенсию.
«Что касается именно нашей страны, мы, в общем-то, вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы. Из 10 млн трудоспособного населения мы еще выключим самозанятых, неработающих, фрилансеров», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем в России напомнили о социальных выплатах и льготах для пенсионеров. Их список и способ подачи заявления перечислил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

Одной из них является ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан. Для ее получения нужно подать заявление в СФР или через Госуслуги, МФЦ.

Также можно оформить фиксированную выплату к повышенной пенсии. Ее могут получить пенсионеры-инвалиды 1 группы, а также достигшие 80-летнего возраста или имеющие на иждивении нетрудоспособных родственников. Заявление подать можно в Социальном фонде РФ.

В СФР вместе с тем можно оформить увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж, социальную пенсию, субсидию на оплату ЖКХ и налоговый вычет при покупке жилья.

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Специалисты БТИ Подмосковья проведут пять выездных встреч по «гаражной амнистии»
28 ноября 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Пять выездных встреч для консультирования граждан по вопросам «гаражной амнистии» проведут 30 ноября и 3 декабря в четырёх округах Московской области специалисты регионального БТИ, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
«В субботу, 30 ноября, встречи состоятся в 10 утра в гаражном кооперативе «Автолюбитель-1» в посёлке Нахабино округа Красногорск, в 12:00 — в гаражном кооперативе «Ветерок» в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, а в 13:00 — в гаражном кооперативе «Петрушка» в деревне Ликино Одинцовского округа», — говорится в сообщении.
Кроме того, во вторник, 3 декабря, выездные консультации по «гаражной амнистии» будут проводиться в двух ГСК в городе Дмитров — «Центральный» (на Пушкинской улице) и «Шпилево» (на Высоковольтной улице). Обе консультации начнутся в 9:30.

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#минимущества
#московская область
#подмосковье
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Около 20 тыс. тонн чистого металла отправили перерабатываться на КПО Московской области
28 ноября 2024, 13:13

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Комплексы по переработке отходов в Подмосковья активно работают над защитой региона от металлических отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала года на переработку было отправлено около 20 тысяч тонн металлических материалов. Более 5 тысяч тонн было извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.

Количество извлечённых отходов зависит от возможностей каждого КПО:

  • КПО «Нева» — 3 846 тонн;
  • КПО «Дон» — 3 272 тонны;
  • КПО «Юг» — 2 900 тонн;
  • КПО «Север» — 2 820 тонн;
  • КПО «Храброво» — 1 480 тонн;
  • КПО «Прогресс» — 419 тонн;
  • КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.
Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вторичным использованием:

  • отделение лома от других отходов с помощью сильного магнита;
  • обработка металла в очистительных ваннах;
  • типирование металлического лома на разновидности (чёрный и цветной);
  • переплавка;
  • изготовление металлических листов, из которых делают рулоны, стержни, арматуру и проволоку.

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#подмосковье
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#отходы
#кпо
#переработка
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В техникуме Шатуры делают новый вид окопных печей
28 ноября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Печки-буржуйки, адаптированные для нужд военных, разработали и изготавливают студенты Шатурского энергетического техникума, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это печи маленького размера, поэтому подойдут для блиндажей и окопов. Они работают на любом жидком топливе, включая отработанное машинное масло, и практически не дымят, а значит не могут выдать расположение окопа врагу», — говорится в сообщении.
В зону СВО передано уже свыше 30 таких печек. Кроме того, в техникуме разработали ещё одну модель: она работает на дровах.

Отмечается, что в техникуме также плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют противодронные одеяла и собирают гуманитарную помощь. Всего с начала специальной военной операции бойцам было отправлено более 2 тонн различных грузов, а также автомобиль УАЗ, который студенты сами починили, модернизировали и покрасили в защитный цвет.

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#гуманитарная помощь
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