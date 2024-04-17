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Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

17 апреля 2024, 22:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Политолог Андрей Кортунов сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с диссидентом в Евросоюзе из-за проводимой Будапештом политики, которая всё чаще противоречит Брюсселю.
Так, специалист прокомментировал критические высказывания Орбана в адрес лидеров ЕС.

«Венгрия давно выступает в роли диссидента в Евросоюзе. Отношения Орбана с Брюсселем всегда были напряженными. Возможно, эти высказывания связаны с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые могут привести к изменению отношения сил внутри Евросоюза в пользу евроскептиков, националистов и правых популистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.



Он добавил, что европейские политики, в свою очередь, могут применить давление на Венгрию, однако сейчас делать этого не станут.

Ранее Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов.

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#ес
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Малый ракетный корабль «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М»
17 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/NickolayV

Находящийся на заключительном этапе госиспытаний МРК «Буря» провёл ракетные стрельбы из ЗРПК «Панцирь-М», сообщает пресс-служба Балтийского флота.
По данным пресс-службы, МРК «Буря» находится на заключительном этапе госиспытаний, проходящих в акватории Балтийского моря. Сами испытания признаны успешными, назначенная цель была поражена.

О сроках передачи корабля в состав Балтийского флота информации пока нет, но, вероятно, это произойдет в ближайшее время. МРК войдет в состав соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Корабль проекта 22800 «Каракурт»имеет общую длину 65 метров при максимальной ширине 10 метров и нормальной осадке 4 метра. Водоизмещение – 800 тонн. Дальность плавания на экономической скорости – до 2500 морских миль.

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#вмф
#россия
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США планируют отправить Украине тактические ракеты ATACMS
17 апреля 2024, 21:23

Фото: iStock/bpawesome

Законопроект о финансовой помощи Украине, рассматриваемый американским конгрессом предполагает, что США передадут Киеву тактические ракеты ATACMS.
Об этом сказано в документе, который опубликован 17 апреля на сайте палаты представителей. Там сообщается, что ракеты передадут Киеву после даты вступления в силу закона.

В случае, если президент США Джо Байден определит, что передача Украине ATACMS нанесет ущерб интересам нацбезопасности Вашингтона, то он может приостановить передачу этих ракет.

О своём решении ему необходимо будет проинформировать ряд комитетов американского конгресса, сообщается в документе.

Ранее президент Украины выступил с упреком в адрес США из-за низких темпов передачи Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#ракета
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Конгресс США обвинил Китай в прямом субсидировании опиоидной эпидемии в стране
17 апреля 2024, 20:53

Фото: iStock/DedMityay

Вашингтон обвинил Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в Штатах. Об этом члены Конгресса США сообщили в докладе под названием «Роль Коммунистической партии Китая (КПК) в фентаниловом кризисе», передает РБК.
В документе говорится о том, что Пекин «напрямую финансирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот». Конгресс США также предъявил обвинение Коммунистической партии Китая в помощи организациям КНР, которые якобы занимаются торговлей наркотиками и необходимыми для их производства элементами.

Отмечается, что продажа химических веществ-прекурсоров наркотика фентанила с максимально низкой наценкой привела к их «нескончаемым поставкам из КНР в Мексику», через которую, по мнению представителей Конгресса, они попадают в Штаты.

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#производство
#экспорт
#обвинение
#продажа
#китай
#наркотики
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Бельгия и Чехия хотят ввести санкции против России «за вредоносную деятельность»
17 апреля 2024, 20:01

Фото: iStock/AlexLMX

Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
Примечательно, что никаких доказательств о вредоносной деятельности РФ не предоставляется. В обращении руководителей призывают к новому режиму ограничительных мер Европейского союза.

Вооружение против враждебных российских действий должно осуществиться, как на национальном, так и на европейском уровне, говорится в документе.

Ранее в МИД РФ заявили The Washington Post, что Москва намерена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне».

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#москва
#украина
#вооружение
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#нато
#запад
#чехия
#евросоюз
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Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Великобритании
Telegraph: на заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе прозвучал взрыв
17 апреля 2024, 19:47

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Взрыв произошел на заводе боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Информации о пострадавших пока нет. Компания начала расследование.

Раннее власти Великобритании сообщили, что планируют передать Украине списанные автомобили, предназначенные для утилизации.

Транспортные средства будут направляться в Киев силами благотворительной организации «Британо-украинская помощь». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Давно показали от ворот поворот»: Экс-депутат Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине
Олейник: Заседание НАТО по Украине завершится коллективной поркой Зеленского
17 апреля 2024, 19:32

На предстоящем саммите НАТО по Украине президента Владимира Зеленского поставят на место, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Абзацем».
«Инициатором встречи является Зеленский, который требует ответов по началу процедуры принятия Украины в НАТО. Ему ещё в Вильнюсе показали от ворот поворот. В Европе серьёзные разногласия по этой теме», — указал Олейник.

Политик также напомнил, что месяц спустя президентские полномочия Зеленского подойдут к концу, и ему начнут задавать вопросы о легитимности власти.

По мнению Олейника, заседание Североатлантического альянса, намеченное на 19 апреля, созовут, чтобы устроить коллективную порку Зеленского и наконец поставить его на место.

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#нато
#украина
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Собянин назначил Ефимова новым вице-мэром Москвы по строительству
17 апреля 2024, 19:20

Фото: Официальный сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил вице-мэра города по строительству, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
«Назначить Ефимова Владимира Владимировича на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений», — указано в тексте документа.

Также уточняется, что бывший вице-мэр по строительству города Москвы Андрей Бочкарёв освобождён от своей должности по его собственному желанию.

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#москва
#строительство
#сергей собянин
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США сделали дерзкий шаг на границе Финляндии и России
Yle: Штаты без разрешения отправили в финляндский город Ивало своих военных
17 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/Im Yeongsik

Штаты и Финляндия не согласовали решение об отправке американских военных в Ивало с местными жителями, пишет Yle.
Как сообщает издание, Саамский парламент раскритиковал власти Финляндии за то, что с жителями не обсудили соглашение DCA о сотрудничестве в области обороны Финляндии и США, а также вступлении в НАТО.

Теперь американские военные смогут беспрепятственно пользоваться постом пограничной службы Ивало в муниципалитете Инари, что разозлило местное население.

Сообщается, что документ был обнародован в декабре 2023 года. Тогда саамский парламент обратился в Комитет по конституционному праву с просьбой выразить мнение о заключении договора со Штатами, но ответа не последовало.

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#сша
#финляндия
#россия
#военные
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Несовершеннолетним разрешат менять пол без операции
В Швеции несовершеннолетним разрешат юридически изменить пол без операции
17 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/mikdam

Шведский парламент принял закон о смене пола несовершеннолетними без проведения операции. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Закон о гендерной идентичности поддержали 234 депутата. Против выступили 94. Новый закон упрощает смену пола лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». Это предполагает смену персонального номера в налоговом регистре. Однако не предусматривает физического изменения пола. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Сейчас в стране желающий сменить пол должен быть совершеннолетним. Пройти медицинское обследование, а после получить разрешение юридического совета Социального управления. На основании нового закона будет достаточно заключения врача. В котором врач подтвердит желание лица сменить пол. Возрастная граница — 16 лет. Для несовершеннолетних будет требоваться разрешение от опекуна.

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