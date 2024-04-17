Политолог Кортунов назвал Орбана диссидентом в ЕС

Фото: сайт Кремля
Политолог Андрей Кортунов сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с диссидентом в Евросоюзе из-за проводимой Будапештом политики, которая всё чаще противоречит Брюсселю.
Так, специалист прокомментировал критические высказывания Орбана в адрес лидеров ЕС.
Он добавил, что европейские политики, в свою очередь, могут применить давление на Венгрию, однако сейчас делать этого не станут.
Ранее Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов.
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«Венгрия давно выступает в роли диссидента в Евросоюзе. Отношения Орбана с Брюсселем всегда были напряженными. Возможно, эти высказывания связаны с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые могут привести к изменению отношения сил внутри Евросоюза в пользу евроскептиков, националистов и правых популистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.
Он добавил, что европейские политики, в свою очередь, могут применить давление на Венгрию, однако сейчас делать этого не станут.
Ранее Виктор Орбан обвинил лидеров Европейского союза в политическом шантаже и заявил, что они должны уйти в отставку из-за провала всех ключевых проектов.
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Мелисса Тимофеева