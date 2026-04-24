Расширение платных парковок в России назвали неизбежным
Расширение географии платных парковок в ближайшие годы просто неизбежно. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей сообщил главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Эксперт не предвидит завершения процесса расширения платных парковок в ближайшие 5-10 лет. Первая платная парковка в Москве появилась в 2012 году, а к 2026 году эта практика дошла и до Самары. В Подмосковье и других регионах также наблюдается увеличение количества платных парковочных зон.
Основная причина этого явления — нехватка парковочных мест и высокая загруженность улиц. Платные парковки помогают решить проблемы не только в исторических центрах, где автомобилей всегда много, но и в новых районах, где застройщики часто не соблюдают нормативы по количеству стоянок.
Однако в некоторых случаях платные парковки появляются там, где они не нужны. Это связано с тем, что они приносят доход в бюджет. На этом зарабатывают производители дорожных знаков, шлагбаумов и операторы парковок.
По словам Кадакова, платные парковки все чаще вводят в городах, где нет проблем с перегруженностью дорог и нехваткой мест для стоянки. Это приводит к конфликтам: водители предпочитают бесплатные парковки, власти запрещают их, и автовладельцы начинают парковаться во дворах. В ответ на это жильцы устанавливают шлагбаумы, что создает дополнительные трудности для водителей. Несмотря на это, платные парковки продолжают распространяться по всей России.
