Рассказавшую о Муму учительницу обвинили в пропаганде квадробинга

Фото: istockphoto/Valery Yurasov
Учительницу литературы в подмосковной Лобне обвинили в пропаганде квадробинга, когда она попросила учеников представить себя на месте Муму из рассказа Тургенева. За педагога пришлось заступаться министерству образования Московской области.
Учительница Арувхан Вазировна изучала с пятиклассниками рассказ Тургенева «Муму», сообщает телеграм-канал Baza. В качестве домашнего задания она попросила детей представить себя на месте Муму и написать от её лица сочинение. Рассказать, как проходит день маленькой собачки, чем она занимается, как относится к своему немому хозяину.
Это задание вызвало бурю возмущения в родительском чате. Родители школьников назвали это задание «квадроберским креативом» и пожаловались директору лицея. Причём задание придумала не сама преподавательница, а взяла его из методических указаний. Постепенно обсуждение перешло с задания на национальность учительница.
История про задание и вызванное им возмущение родителей дошла до областного министерства образования. «Маразм крепчал», подумали в ведомстве и заступились за педагога. Там пояснили, что учительница дала задание, выполняя которое школьники должны были выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа. Там напомнили о литературных произведениях «Каштанка» и «Белый Бим Чёрное ухо» и одноимённых фильмах, где авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания неоднократно встречались в учебном процессе и ранее, сообщили в министерстве, и выразили уверенность, что если бы не современный ажиотаж с квадроберами, подобной бурной реакции родителей не последовало бы.
Читайте также:
В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*
Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга
Это задание вызвало бурю возмущения в родительском чате. Родители школьников назвали это задание «квадроберским креативом» и пожаловались директору лицея. Причём задание придумала не сама преподавательница, а взяла его из методических указаний. Постепенно обсуждение перешло с задания на национальность учительница.
«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева "Муму" Позор!» — написала о дна из родительниц в социальной сети.
История про задание и вызванное им возмущение родителей дошла до областного министерства образования. «Маразм крепчал», подумали в ведомстве и заступились за педагога. Там пояснили, что учительница дала задание, выполняя которое школьники должны были выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа. Там напомнили о литературных произведениях «Каштанка» и «Белый Бим Чёрное ухо» и одноимённых фильмах, где авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания неоднократно встречались в учебном процессе и ранее, сообщили в министерстве, и выразили уверенность, что если бы не современный ажиотаж с квадроберами, подобной бурной реакции родителей не последовало бы.
Читайте также:
В РПЦ рассказали о неочевидной связи квадробинга и ЛГБТ*
Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов
В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадробинга
Александр Бойцов