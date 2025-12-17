В России ужесточили правила тонировки автомобилей

17 декабря 2025, 18:56

В России иностранных водителей начнут наказывать за неправильную тонировку

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Госдума приняла в III чтении законопроект, предполагающий изменение формулировки статьи Кодекса об административных правонарушениям (КоАП) в части ответственности за нанесение затемненной пленки на лобовое и передние стекла автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».