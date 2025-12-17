В России ужесточили правила тонировки автомобилей
Госдума приняла в III чтении законопроект, предполагающий изменение формулировки статьи Кодекса об административных правонарушениям (КоАП) в части ответственности за нанесение затемненной пленки на лобовое и передние стекла автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Нововведения должны уравнять в обязанностях владельцев машин с российскими и иностранными госномерами касательно требований к тонировке. На сегодняшний день сотрудники ГИБДД формально не имеют права наказывать водителей, управляющих автомобилями с иностранными номерами, так как эти транспортные средства не подпадают под действие Техрегламента. Обычно это касается граждан Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Новая редакция закона устраняет этот пробел.
Требования к прозрачности стекол остаются прежними: обычные стекла должны пропускать не менее 70 процентов света, а бронированные — не менее 60 процентов. Задние стекла можно затемнять и окрашивать без ограничений.
