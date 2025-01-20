Рататуй с сыром в духовке: пошаговый рецепт вкусного и ароматного овощного рагу

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Рататуй — яркое и вкусное блюдо французской кухни, которое отличается своей подачей — чередуются нарезанные кружочками разного цвета овощи. О том, как его приготовить, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты2 кабачка;
2 баклажана;
2 помидора;
2 болгарского перца;
150 г твёрдого сыра;
2 ст. л. растительного масла;
соль — по вкусу;
специи (обычно прованские травы) — по вкусу.
Рецепт
- Помойте овощи и хорошо просушите. Включите духовку на 200 градусов.
- Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Так же нарежьте баклажаны и помидоры. Баклажаны посыпьте солью, чтобы убрать горечь.
- Нарежьте кольцами болгарский перец.
- Сложите овощи в форму, в которой они будут запекаться, чередуя: кабачок, баклажан, перец, помидор.
- Посыпьте овощи сверху солью и специями, полейте растительным маслом. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Точное время зависит от вашей духовки. Готовность проверьте вилкой. Овощи должны стать мягкими и сочными.
- Сыр натрите на крупной тёрке.
- Готовый рататуй посыпьте сыром и оставьте в духовке ещё на 5 минут, чтобы сыр хорошо расплавился.
Фото: iStock/bonchan
Рататуй можно подать как в качестве самостоятельного блюда, так и в качестве гарнира. Тёплый рататуй разложите по тарелкам.
Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина