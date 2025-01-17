Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку

Фото: iStock/Mikhail Spaskov
Сочетание крабовых палочек, брокколи и болгарского перца даёт оригинальный вкус, а буйство красок блюда обязательно привлечёт внимание гостей. Рецептом салата делится «Радио 1».
Ингредиенты
- 1 брокколи;
- 1 красный болгарский перец;
- 300 г крабовых палочек;
- соль и перец — по вкусу;
- майонез или сметана 20% — по вкусу.
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Инструкция
- Отварите брокколи, она может быть как замороженная, так и свежая. Перед тем как варить, воду лучше посолить. Если вы любите, чтобы капуста хрустела, варите 5-7 минут.
- Отварную брокколи разберите на соцветия.
- Помойте перец, нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте крабовые палочки.
- Перемешайте все ингредиенты.
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С чем употреблятьДанный салат является самостоятельным блюдом и не требует дополнения.
Как подаютЕсли хочется сделать яркую разноцветную сервировку, то можно подать салат без заправки. В отдельную пиалку положите соус, гости потом сами размешают. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина