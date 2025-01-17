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Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Сочетание крабовых палочек, брокколи и болгарского перца даёт оригинальный вкус, а буйство красок блюда обязательно привлечёт внимание гостей. Рецептом салата делится «Радио 1».


Ингредиенты

  • 1 брокколи;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 300 г крабовых палочек;
  • соль и перец — по вкусу;
  • майонез или сметана 20% — по вкусу.
Крабовые палочки можно заменить на крабовое мясо, а красный болгарский перец — на жёлтый.

Фото: iStock/Anna Cinaroglu



Инструкция

  1. Отварите брокколи, она может быть как замороженная, так и свежая. Перед тем как варить, воду лучше посолить. Если вы любите, чтобы капуста хрустела, варите 5-7 минут.
  2. Отварную брокколи разберите на соцветия.
  3. Помойте перец, нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте крабовые палочки.
  4. Перемешайте все ингредиенты.
Заправьте салат либо майонезом, либо сметаной. Можете смешать майонез со сметаной и заправить салат. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: iStock/igorbondarenko

С чем употреблять

Данный салат является самостоятельным блюдом и не требует дополнения.



Как подают

Если хочется сделать яркую разноцветную сервировку, то можно подать салат без заправки. В отдельную пиалку положите соус, гости потом сами размешают. Приятного аппетита!


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